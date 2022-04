Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kymenlaakson Sähkön stipendit nuorille urheilijoille jaettu 5.11.2021 08:33:51 EET | Tiedote

KSOY on jakanut vuoden 2021 stipendit sitoutuneille ja tavoitteellisille nuorille urheilijoille. Stipendien tarkoituksena on kannustaa nuoria harrastajia eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa. Kymenlaakson Sähkö on jakanut stipendejä jo 16 vuoden ajan. Stipendin arvo on saajalle 800 euroa.