Kymenlaakson Sähköverkko uusii Mussalon sähköaseman

Tuomo Hakkarainen Kymenlaakson Sähköverkolta kertoo, että Mussaloon valmistui ensimmäinen sähköasemakenttä 60-luvun puolivälissä Mussalon voimalaitoksen yhteyteen. Sittemmin sähköasemaa on laajennettu ja vuosikymmenten aikana sitä on myös laajalti kunnossapidetty ja huollettu. Voimalaitos on jo purettu. Nykyisellä Mussalon sähköasemalla on neljä 110 kV suurjännitekenttää.

Mussalon sähköasema on kriittinen sähkönjakelun kannalta sekä Mussalon satamalle että Kotkan keskustan sähköntoimitukselle. Tietyissä tilanteissa Mussalon sähköasemaa käytetään korvaavana reittinä keskustan sähkönjakelun tarpeisiin. Sähköaseman uusimisella varaudutaan sekä sataman että keskustan alueen sähköntarpeiden kasvuun, mm. sähköistyvän liikenteen vuoksi, kertoo Hakkarainen.

Hanke on käynnistynyt luvitusprosessilla ja perustukset uudelle sähköasemalle tehdään vielä syksyn 2023 aikana. Hanke etenee vaiheittain, sillä nykyinen sähköasema tulee olla käytössä koko projektin toteutuksen ajan. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2024 lokakuun loppuun mennessä, mutta viimeistelytöitä on ajoitettu vielä keväälle 2025.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 3 miljoona euroa. Hankkeen toteuttaa kokonaisuudessaan Enerke Oy. Sähköaseman päämuuntajan valmistaa Hitachi Oy Vaasan tehtaallaan. Rakennuttajina toimivat Heimo Seppälä ja Juha Saxell Kymenlaakson Sähköverkolta.

