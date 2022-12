Kymmeniä kuntatyön kehittäjiä ja kekseliäin kunta palkitaan

Gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kunta-alalla tehtyjä kehittämistekoja eri toimialoilta ja teemoista eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 183 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on ilmoitettu vuoden 2022 aikana Tekojen tori -portaaliin.

Eniten kehittämistekoja ilmoitettiin opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet ilmoitetut kehittämisteot koskivat laajasti koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin, rekrytoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

– Kuntatyö uudistuu ja kehittyy koko ajan. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Liminka on jälleen Suomen kekseliäin kunta

Hyvä kiertämään -kampanjassa etsittiin Suomen kekseliäintä kuntaa. Kekseliäimmäksi kunnaksi valittiin se, josta jaettiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille syys-lokakuun 2022 aikana.

Limingan kunta valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi jo toista kertaa peräkkäin. Kunnan eri palvelualoilta ilmoitettiin tänä vuonna Tekojen torille lähes 70 kehittämistekoa.



– Kunnissa tehdään valtavasti kehittämistyötä, mutta se jää usein piiloon. Liminka on tästä ilahduttava poikkeus. Liminka on esimerkki siitä, miten pienestäkin kunnasta löytyy kehittämisideoita ja tekoja, joita muutkin voivat hyödyntää. Kunnassa on ymmärretty hyvän kuntatyön näkyväksi tekemisen tärkeys, iloitsee Jaanu.

Eri toimialojen innostavimmat kehittämisteot

Kuntatyö2030-gaalassa palkitaan 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. Kunta-ala on laaja ja ammattialoja on paljon. Innostavat teot tuovat hienosti esiin alan moninaisuutta.



– Tekojen torilla on tällä hetkellä 1055 kehittämistekoa melkein 140 kuntaorganisaatiosta. Kannustankin koko kunta-alaa ja tulevia hyvinvointialueita jakamaan omia kehittämisoivalluksiaan rohkeasti ja avoimesti. Lupa kehittää ja avoin kehittämiskulttuuri ovat keinoja lisätä työpaikan veto- ja pitovoimaa, kannustaa Jaanu.

Kuntatyö2030-gaala verkossa 1.12. klo 13 alkaen

Kuntatyö2030-gaalassa palkitaan 50 kehittämistekoa. Suurin osa palkittavista kehittäjistä saapuu paikan päälle Helsinkiin vastaanottamaan tunnustuksen.

Palkittavat kehittämisteot ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnista. Kaikki palkittavat kehittämisteot ja kehittäjät yhteystietoineen ovat tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja

Anna-Mari Jaanu

ohjelmapäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

puh. +358 50 572 4620

anna-mari.jaanu@kt.fi

www.kuntatyo2030.fi