Kymmeniä kuntatyön kehittäjiä palkitaan tänään

Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan 25. marraskuuta Kuntekon virtuaalisessa loppuseminaarissa kello 13–16. Loppuseminaarissa myönnetään yhteensä 34 palkintoa kuntatyöpaikoille ja -työntekijöille, jotka ovat parantaneet työelämän laatua ja palveluja.

Palkintokriteerinä on tuloksellinen ja rohkea kehittämistyö, jota ovat tehneet yhdessä johtajat, esimiehet, työntekijät ja mahdollisesti jopa asiakkaat. Palkittavat teot on valittu noin sadasta kehittämisteosta, jotka on ilmoitettu vuonna 2020 Kuntekon Tekojen tori -verkkosivustolle: www.kunteko.fi/tekojen-tori.



Kehittämisteot ovat sosiaali- ja terveysalalta, opetus- ja kasvatusalalta, teknisestä toimesta, elinkeino- ja yrityspalveluista, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta, ruoka- ja siivouspalveluista sekä koko kuntaa koskevasta kehittämistyöstä. Tiedot palkinnon saajista ovat yhteystietoineen liitteenä.



– Olen ylpeä kunta-alasta. Kuntaorganisaatioissa kehitetään toimintaa ja palveluja koko ajan. On hienoa kertoa näistä kehittämisteoista Tekojen torilla. Tänä vuonna saimme aivan loistavia kehittämiskuvauksia. Monessa kehittämisteossa korostuu pandemia-aika, mikä kuvaa sitä, kuinka ketterästi ja nopeasti kunnissa pystyttiin uudistamaan palveluja, Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu kertoo.



Kunteko on palkinnut kunta-alan kehittämistekoja kahtena aikaisempanakin vuonna. Tänä vuonna palkitsemistilaisuus pidetään virtuaalisesti koronapandemian vuoksi. Tilaisuus on kaikkien nähtävissä tänään kello 13 alkaen Youtubessa: https://bit.ly/2JwFLub.



Palkintojen jaon lisäksi Kuntekon loppuseminaarissa kuullaan valovoimaisen puhujan, futuristi Perttu Pölösen ajatukset tulevaisuuden työelämästä. Pölönen on Euroopan lupaavimman 35 innovaattorin joukkoon valittu visionääri, joka valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän puhuu tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, informaatioteknologioista, työelämästä, koulutuksesta ja vastuullisuudesta.



Loppuseminaarissa kuullaan myös kunta-alan työmarkkinajohtajan Markku Jalosen ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen näkemykset siitä, miksi työelämässä tarvitaan jatkuvaa kehittämistä. Julkisen sektorin konsultointiin erikoistuneen Tamora Oy:n toimitusjohtaja Jaana Utti kertoo, miltä kuntakentällä näyttää tällä hetkellä kehittäjän näkökulmasta.



Palkinnot jakaa KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan työntekijäjärjestöjen yhteinen kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020. Ohjelma on lähes kuuden vuoden ajan tarjonnut kehittämisapua kuntatyöpaikoille ja tehnyt hyvää kuntatyötä näkyväksi. Ohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.



Lisätietoja:

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi

Minna Lyhty, projektipäällikkö, puh. +358 50 405 9989, minna.lyhty@kt.fi