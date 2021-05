Kymmeniä siviilejä kuoli ja Lääkärit Ilman Rajoja -klinikka vaurioitui Israelin ilmaiskussa Gazaan

Jaa

Gazaan päästettävä humanitaarista apua, vaatii Lääkärit Ilman Rajoja

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaisku Gazan kaupungin alueelle, jolla Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön (Médecins Sans Frontières, MSF) klinikka sijaitsee, tappoi 16. toukokuuta ainakin 42 ihmistä, mukaan lukien 10 lasta. Pommitusten seurauksena myös klinikan sterilointihuone ja odotustila tuhoutuivat. Kukaan ei haavoittunut trauma- ja palovammapotilaita hoitavalla klinikallamme.

Paikalla ollut työntekijä kuvasi todistaneensa kauhun hetkiä, kun valtavat räjähdykset ravistelivat naapurustoa, ja naiset ja lapset juoksivat kaduille huutaen ja itkien.

“Tilanne on jo valmiiksi ollut kauhea. Siviiliuhrien määrä on noussut päivittäin. Mutta kun näin tuhon klinikan alueella, olin sanaton”, sanoo Mohammed Abu Mughaiseeb, Lääkärit Ilman Rajoja -sairaanhoidon koordinaattori Gazassa. Talot, tiet ja puut olivat vaurioituneet. ”Hoidamme tällä klinikalla vuosittain yli 1000 lasta. Nyt klinikan yksi seinä puuttuu ja joka paikassa on pirstaleita. Klinikka on nyt suljettu: sen rakenteet ovat vaurioituneet, ja sinne vievä tie on tuhoutunut ja alueella on vaarallista liikkua.”

Hengenvaarallisista vammoista kärsivien loukkaantuneiden pääsy sairaanhoitoon on äärimmäisen vaikeaa, koska Israelin ilmaiskut ovat vahingoittaneet monia sairaaloihin johtavia teitä. Lisäksi monet terveydenhuollon työntekijät ovat huolissaan työmatkansa turvallisuudesta, ja jotkut lääketieteelliset tarvikkeet ovat vähissä. Lääkärit Ilman Rajoja -klinikan lähellä tapahtuneissa ilmaiskuissa kuolleiden ihmisten joukossa oli kaksi lääkäriä.

Gazan terveysministeriön mukaan Gazassa oli puolenpäivään 17.5. mennessä tapettu ainakin 200 ihmistä. Heidän joukossaan oli 59 lasta. Palestiinalaisten aseistautuneiden joukkojen ampumat raketit ja ohjukset ovat tappaneet Israelissa 10 ihmistä, mukaan lukien kaksi lasta.

"Gazassa todistamamme kammottavat hyökkäykset siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin ovat anteeksiantamattomia ja sietämättömiä", sanoo Ely Sok MSF:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden toimistolta. ”Tilanne on kriittinen. Haavoittuneiden ja pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä kasvaa, samaan aikaan kun Gazaan ei vieläkään pääse lisää humanitaarisen avun henkilöstöä tai tarvikkeita. Paikalliset terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet, että niiden veripussit riittävät enää 24 tunniksi, mikä tarkoittaa, että ne eivät voi tehdä verensiirtoja, mikä on keskeinen toimenpide sotavammojen hoidossa."

Lääkärit Ilman Rajoja -työntekijät työskentelevät 24 tunnin vuoroissa tukeakseen hoitohenkilökuntaa Al-Awdan sairaalan päivystyksessä ja leikkaussalissa, ja hoitavat päivittäin 40–45 potilasta, joilla on syviä haavoja ja vakavia palovammoja.

YK:n mukaan yli 38 000 palestiinalaista on paennut kodeistaan ja ainakin 2 500 ihmistä on menettänyt kotinsa. Heidän joukossaan on myös MSF:n työntekijöitä. Monet työntekijät pääsivät turvaan sukulaistensa luokse, mutta osalle työntekijöistään MSF on löytänyt väliaikaisia suojia.

“Israelin on lopetettava iskut Gazan keskustaan. Olemme monesti nähneet, että miten ’kohdennettuja’ tahansa ne ovat, ne tappavat siviilejä, sillä näin tiheästi asutulla alueella ei ole mahdollista rajoittaa pommitusten vaikutuksia”, sanoo Sok. "Humanitaarisen henkilöstön ja tarvikkeiden turvallinen pääsy on myös järjestettävä kiireellisesti.”