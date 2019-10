Kysely: Asukkaat huuhtelevat edelleen kodin haitallisia kemikaaleja viemäriin – kemikaalitietoisuudessa parannettavaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY teetti syyskuussa kyselyn haitallisten kemikaalien käytöstä pääkaupunkiseudun kotitalouksissa. Tulosten mukaan asukkaiden tiedoissa ja taidoissa löytyy parannettavaa, mutta silti noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi pystyvänsä vaikuttamaan omilla arjen valinnoillaan Itämeren kemikaalikuormitukseen. Yli 60 prosenttia vastaajista vie tarpeettomat tai vanhentuneet kodin haitalliset kemikaalit useimmiten oikeaoppisesti vaarallisen jätteen keräykseen.

Kyselyyn vastanneista noin 60 prosenttia kertoo suosivansa ympäristömerkittyjä tuotteita. Pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n Kukkamerkki myönnetään vain ympäristön kannalta parhaille tuotteille. Ne ovat todisteita siitä, että tuotteen koko elinkaaressa on huomioitu ympäristövaikutukset kuten ympäristön kemikalisoituminen ja vesistöjen rehevöityminen. Merkin löytää jo monen tavallisen kodin kemikaalin tai tuotteen kyljestä.

Vastaajista lähes viidennes on siinä käsityksessä, että jätevedenpuhdistamo puhdistaa jäteveden sisältämät kemikaalit kokonaan. Todellisuudessa jätevedenpuhdistamot on ensisijaisesti suunniteltu poistamaan rehevöitymistä ja happikatoa aiheuttavia ravinteita ja orgaanista ainesta. Kaikkia haitallisia aineita jätevesistä ei pystytä poistamaan, joten niitä voi päätyä vesistöihin.

- Tehokkain tapa vähentää vesistöihin päätyvien haitallisten aineiden määrää on haitta-aineiden hallinta päästölähteellä eli siellä, mistä kemikaali päätyy viemäriin. Kotitalouksien rooli on merkittävä, sillä suuri osa jätevesiin päätyvistä haitallisista aineista on peräisin tavallisista suomalaisista kodeista, kertoo Paula Lindell.