Kysely: Ay-maksujen perintä ei kuulu työnantajille

Yli puolet yrittäjistä yksinyrittäjiä - Kourallisella korjauksia merkittävät taloudelliset vaikutukset 7.1.2020 07:59:19 EET | Tiedote

Yli puolet yrittäjistä Suomessa on yksinyrittäjiä. Joukko on niin iso, että heidän toimintaedellytystensä parantaminen vauhdittaa kansantalouden kehitystä. Suomen Yrittäjät julkaisi 12-kohtaisen listan toimista, joilla on merkitystä yksinyrittäjien aseman vahvistumiseen.