Kysely: Lähes puolet suomalaisista kamppailee joka syksy saman pukeutumishaasteen kanssa

Kyselytutkimuksen mukaan syyspukeutumisessa kaivataan eniten neuvoja ja vinkkejä monikäyttöisten vaatteiden löytämiseen. Vinkkejä tähän ongelmaan kaipasi 39 prosenttia kaikista vastaajista ja heistä jopa 92,5 prosenttia oli naisia. Tutkimuksen mukaan ilmiö korostuu eniten 55–65 -vuotiaiden naisten keskuudessa.

“Tämän syksyn ja talven yhtenä ilmiönä ovat vaatekaapin peruspilareista koostuvat vaatteet, joissa yhdistyvät laadukkuus sekä monikäyttöisyys. Kuluttajat arvostavat aikaa kestävää tyyliä, ja kaksi tärkeintä vaatekappaletta tämän perustaksi naisilla on siistit housut ja mekko. Toimistohousuista saa yläosaa, kenkiä ja koruja vaihtamalla helposti juhla-asun ja arkimekoista vastaavasti juhlavamman ilmeen jo pelkästään kenkiä vaihtamalla”, Sokoksen naisten muodin ryhmäpäällikkö Mari Viri vinkkaa.

Väreissä korostuvat loppuvuodesta suomalaisten suosikki sininen, jonka 42 prosenttia kertoo omaksi suosikkivärikseen. Esimerkiksi voimakas sähkönsininen on tullut vaaleansinisen ja denim-sinisen rinnalle. Muiden nousussa olevien neutraalien värien, kuten beigen ja ruskean rinnalla nähdään myös vihreää, jossa puolestaan korostuvat klassisen tummanvihreän, limen sekä metsän sävyt.

Kestävää tyyliä vaalimalla vaatekaappia voi piristää ja päivittää pienellä panostuksella esimerkiksi hankkimalla puseron, neuleen tai asusteita syksyn väreissä. Tällä tavoin vaatekaappia ei tarvitse päivittää kokonaan uuden kauden tullen.

Vinkkejä istuvien vaatteiden löytämiseen

Oma yksilöllinen tyyli tuo hyvää mieltä ja itsevarmuutta. Kyselytutkimuksen mukaan jopa lähes puolet (48%) vastaajista kokee haastavimmaksi löytää omalle tyylilleen sopivia syysvaatteita. Miesvastaajista tätä mieltä oli peräti 43 prosenttia, joista joka kolmas oli 45–54 -vuotiaita. Tämän lisäksi 38 prosenttia kaikista vastaajista kokee haasteena löytää istuvia vaatteita itselleen.

“Miesten pukeutumisen puolella suositaan nyt rentoa ja helppoa pukeutumista, varsinkin työpukeutuminen on muuttunut rennommaksi viime vuosien aikana. Klassinen pukupukeutuminen on korvaantunut chinoilla, neuleilla ja paitatakeilla. Näitä vaatteita on helppo yhdistellä keskenään, jolloin vaatekaapin sisällöstä saa luotua monikäyttöisen kokonaisuuden omalle tyylille sopivaksi”, Sokoksen miesten muodin ryhmäpäällikkö Iiro Kourujärvi kertoo.

Virin mukaan naisten pukeutumisen puolella nousee tällä hetkellä esille rento ja väljä oversize -tyyli, joka sopii monenlaisille vartaloille.

Vartalon parhaita puolia auttaa tuomaan esille vaatteiden mallit, kuosit ja erilaiset värit. Tässä kannattaa hyödyntää asiantuntevien myyjien apua, jotka auttavat sovittamaan erilaisia asukokonaisuuksia ja kokeilemaan vaatteita, joita ei itse ole tullut ajatelleeksi.

Vaatekaappia on helppo päivittää jatkossa, kun löytää itselleen omat lempimerkit, joiden vaatteiden istuvuus sopii omalle vartalolle ja omaan tyyliin. Monista arjen luottotuotteista tulee uusien mallistojen mukana uusia värejä, joilla saa päivitettyä vaatekaappia halutessaan uuteen sesonkiin.

Monikäyttöinen takki joka tilanteeseen

Eri vuodenajoista johtuen suomalaiset käyttävät paljon takkeja ja se on samalla asujen näkyvin vaatekappale. Noin joka kolmas kokee monikäyttöisen takin olevan kaikista vaatekaapin kulmakivistä se tärkein itselleen.

“Kannattaa kiinnittää huomiota takin materiaaliin sekä ominaisuuksiin omat käyttötarpeet huomioiden. Monikäyttöisyyttä voi lisätä kerrospukeutumisen avulla, esimerkiksi lisäämällä liivin ohuemman villakangastakin alle. Monikäyttöisistä takeista varmoja valintoja syksyllä ja talvella ovat parka- ja tikkitakit, jotka toimivat tilanteessa kuin tilanteessa”, Viri suosittelee.

Kourujärven mukaan miehillä monikäyttöinen vaihtoehto on paitatakki, joka on tullut aikaisemmin käytettyjen pikkutakkien tilalle.

*Tutkimus toteutettiin elokuussa 2023, ja siihen vastasi 1 326 henkilä ikäjakaumalla alle 24– yli 75-vuotiaat. Heistä 86 prosenttia oli naisia ja 14 prosenttia miehiä. Tutkimus toteutettiin valtakunnallisesti.

Syksyn muodin kuvia voit ladata täältä