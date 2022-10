Kysely: Parempi tiedonkulku auttaisi nostamaan inflaation syömiä katteita rakennus- ja kiinteistöalalla

Kotopro on helppokäyttöinen pilvipalvelu, jolla kerätään ja jaetaan rakennuksiin liittyvää tietoa. Ratkaisu helpottaa ja tehostaa työtä, säästää aikaa ja parantaa laatua. Tähän mennessä jo noin 75 000 käyttäjää yli tuhannessa asiakasyrityksessä on luonut yli kaksi miljoonaa digitaalista asiakirjaa Kotopro-ohjelmistolla. Meillä on tutkitusti tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat: peräti 94 % asiakkaistamme suosittelee Kotoprota. Kotopro on osa Admicom-konsernia.