Kysely: Suomalainen ei piittaa ulkoilu- ja urheiluvaatteiden vastuullisuudesta

Suomalaiset ovat ulkoilukansaa ja ostavat paljon ulkoilu-ja urheiluvaatteita. Tuoreen kyselyn mukaan suomalaisten enemmistö suhtautuu välinpitämättömästi ulkoilu- ja urheiluvaatteiden vastuullisuuteen, vaikka julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua tekstiiliteollisuuden eettisistä ja ekologisista ongelmista. Erityisen piittaamattomia ovat johtajat ja varakas väestö. Lisäksi moni nuori luulee, että vastuullinen ulkoilu- tai urheiluvaate on ruma. Tiedot selviävät verkkokauppa Weekendbeen maaliskuun lopussa teettämästä valtakunnallisesta kyselystä.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista ulkoilee säännöllisesti, mutta keskivertokansalainen ei uhraa ajatustakaan käyttämiensä ulkoilu- tai urheiluvaatteiden vastuullisuudelle, paljastaa suomalaisen verkkokauppa Weekendbeen teettämä tuore selvitys. Valtakunnalliseen kyselyyn vastasi maaliskuun lopussa 1000 henkilöä, jotka edustavat suomalaista aikuisväestöä.

”Kyselyn tulokset pysäyttävät. Mediassa on tuotu esille vaateteollisuuden ongelmia kuten ympäristömyrkkyjä, veden tuhlaamista, työntekijöiden huonoa kohtelu ja alan ilmastovaikutuksia. Tästä huolimatta peräti kuusi kymmenestä suomalaisesta ei ole koskaan ajatellut ulkoilu- tai urheiluvaatteiden vastuullisuutta. Lähes joka viides on sitä mieltä, että näiden tuotteiden vastuullisuus ei kerta kaikkiaan kiinnosta. Olemme tällä saralla merkittävästi jäljessä verrattuna esimerkiksi saksalaisiin tai amerikkalaisiin”, Weekendbeen toimitusjohtaja Jukka Saarikorpi toteaa.

Rikkaat ja johtajat kaikista piittaamattomimpia

Kyselyn mukaan ulkoilu- ja urheiluvaatteiden vastuullisuus merkitsee kaikista vähiten hyvin toimeentuleville ja työelämässä menestyneille. Kun kyselyssä noin joka viides vastaaja kertoi, että ulkoilu- ja urheiluvaatteiden vastuullisuus ei kiinnosta heitä, johtavassa asemassa työskentelevistä tätä mieltä on yli kolmasosa. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista näin ajattelee neljä kymmenestä vastaajasta.

Weekendbee selvitti kyselyllään merkittävimpiä esteitä vastuullisesti tuotettujen ulkoilu- ja urheiluvaatteiden ostamiselle. Ylivoimaisesti isoimpia esteitä ovat vääristyneet hintamielikuvat ja tiedon puute. Yli 83 prosenttia vastaajista luulee, että vastuulliset vaihtoehdot ovat kalliimpia kuin tavalliset vaatteet ja 66 prosenttia taas kertoi, ettei tiedä, mistä vastuullisia ulkoilu- ja urheiluvaatteita voi ostaa.

”Keskivertokansalaisen hintamielikuva ei perustu faktoihin”, Weekendbeen viestinnästä ja markkinoinnista vastaava Aissa Paronen toteaa. ”Esimerkiksi alan edelläkävijöihin kuuluvan, suomalaisen Pure Waste -merkin t-paita, joka on valmistettu sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista, maksaa verkkokaupassamme 19,90 euroa. Se ei ole paljoa kalliimpi kuin tavallinen t-paita.”

Sen sijaan kaduntallaajan tiedonpuute ei ole yllätys Weekendbeen omistajille.

”Yrityksemme syntyi, kun havaitsimme, kuinka vaikeaa kuluttajan on löytää vastuullisia ulkoilu- ja urheiluvaatteita. Vastuullisuuden tutkiminen merkki kerrallaan on kenelle tahansa iso urakka. Uskomme, että kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa vastuullisuuskysymyksiin, kun se tehdään helpoksi ja inspiroivaksi”, Weekendbeen Jukka Saarikorpi kertoo.

Enemmistö nuorista luulee, että vastuullinen vaate on ruma

Hintamielikuvien lisäksi myös muut ennakkoluulot ovat esteenä vastuullisille ostopäätöksille. Useampi kuin joka viides suomalainen luulee, että vastuulliset ulkoilu- ja urheiluvaatteet ovat rumia. Yli kolmasosa pelkää, että tällaiset tuotteet eivät ole yhtä laadukkaita kuin tavalliset vaatteet.

”Erityisesti nuorilla on vahva mielikuva vastuullisista ulkoilu- ja urheiluvaatteista. Kun 23 prosenttia kaikista vastaajista luulee tällaisia vaatteita rumiksi, 18–24-vuotiaista näin ajattelee yli 32 prosenttia ja 25–34-vuotiaista yli 30 prosenttia. Saattaa olla, että moni yhdistää vastuulliset vaatteet yksioikoisesti ’hippityylisiksi hamppuvaatteiksi’”, Weekendbeen Aissa Paronen pohtii.

”Moni kuluttaja ei ymmärrä, mitä kaikkea kierrätetty materiaali nykyään voi tarkoittaa. Jos vaate on valmistettu kierrätysmateriaalista, ei se tarkoita, että se on jonkun toisen käyttämä vanha vaate. Esimerkiksi kierrätettyihin villavaatteisiin käytetään huonekaluteollisuudesta ylijäävää neitseellistä villaa. Kierrätyspolyesteri taas voidaan valmistaa käytetyistä juomapulloista, joiden sisältämä muovi on puhdistettu, sulatettu ja muokattu langaksi”, Paronen jatkaa.

Weekendbee-verkkokauppa selvitti suomalaisten näkemyksiä urheilu- ja ulkoiluvaatteiden vastuullisuudesta valtakunnallisella kyselytutkimuksella maaliskuun lopussa 2019. Tutkimuksen lähtöotos muodostettiin ja lopullinen otos painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1 000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia. Sähköisen kyselyn toteutti Bilendi, joka kuuluu Pohjoismaiden johtavien tutkimuspalveluyritysten joukkoon.

Jukka Saarikorven ja Aissa Parosen omistama Weekendbee (www.weekendbee.fi) on vuonna 2018 perustettu verkkokauppa, jonka valikoimissa on ainoastaan ekologisia ja eettisiä ulkoilu- ja urheiluvaatteita. Kaikki Weekendbeen tuotemerkit ovat käyneet läpi tiukan seulan ja täyttävät vaativat kriteerit, jotka koskevat vaatteen valmistustapaa ja ympäristövaikutuksia.