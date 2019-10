KYSELY: Työelämän murros haastaa organisaatiot uudistumaan – toimenpiteet vielä riittämättömiä

AS3 Finland Oy haluaa työllään edistää sitä, että yhä useammalla on mielekäs työ ja että yksilöt, organisaatiot ja yhteiskunnat menestyvät työelämän murroksessa. Palveluihimme kuuluvat mm. outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennus, uracoaching, coaching sekä erilaisia muutosjohtamiseen ja uudistumiseen liittyviä valmennuksia. Ammattitaitoiset valmentajamme toimivat Espoosta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lahdesta, Oulusta, Tampereelta ja Turusta käsin.

AS3 Finland on osa vuonna 1989 perustettua AS3-konsernia, meitä on yli 800 eri Pohjoismaissa. Kansainvälisenä kumppaninamme on maailman johtava työelämän muutosten saralla toimiva yritys Lee Hecht Harrison.