Kysely: Viidennes arvioi käteisen käytön loppuvan kymmenen vuoden kuluessa

Maksutavat monipuolistuvat eivätkä kaikki maksutavat käy kaikkialla. Käteistä käytetään maksuvälineenä yhä vähemmän. Finanssiala ry:n (FA) teettämän kyselyn mukaan noin 20 prosenttia suomalaisista arvioi käteisen käytön loppuvan kymmenen vuoden sisällä, ja reilu 60 prosenttia jollain aikavälillä. Toisaalta lähes 30 prosenttia on sitä mieltä, ettei käteisen käyttö lopu koskaan.

Kun käteisen määrä vähenee, siitä aiheutuvat kustannukset kasvavat. Kuitenkin aniharva suomalainen, vain kuusi prosenttia, olisi valmis maksamaan käteisnostoista.



FA:n tilaamaan ja IROResearchin toteuttamaan internetkyselyyn käteisen käytöstä vastasi maaliskuussa tuhat suomalaista. Kuluttajapaneelin otos on painotettu vastaamaan suomalaista väestöä. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.



FA:n jo aiemmin julkaiseman Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan vain 17 prosenttia suomalaisista maksaa päivittäisostoksensa tavallisimmin käteisellä. Ylivoimaisesti suosituin maksutapa on pankkitiliin liitetty debit-kortti. Sitä käyttää tavallisimmin päivittäisostosten maksamiseen yli 70 prosenttia suomalaisista.



Tyypillisimmin käteistä nostetaan edelleen pankkiautomaateista mutta nostot kaupan kassoilta ovat yleistymään päin. Automaatteja käyttää edelleen yli 90 prosenttia vastaajista, kaupan kassalta käteistä nostaa ainakin joskus 16 prosenttia vastaajista. Kauppa onkin jo ohittanut pankkien konttorit käteisen nostopaikkana.



Käteisen käytöstä puhutaan myös Finanssiala ry:n SuomiAreena-keskustelussa tänään ma 15.7.2019 klo 14.30 Antinkatu 5 -lavalla Porissa. Tilaisuutta voi seurata myös suorana täältä.

