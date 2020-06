Kysely: Yli puolet aikoo jatkaa etätöitä ja lopuille on esteenä kotitoimiston alkeellisuus

Kesälomiin asti jatkunut etätyö muuttuu useimpien kohdalla vapaaehtoiseksi, kun toimistot ja lounasruokalat käynnistävät toimintaansa. Etätyöstä käyty keskustelu on nostanut esiin monia myönteisiä asioita kuten sujuva yhteydenpito ja neuvottelut verkossa, työnantajien tyytyväisyys tuloksiin ja oman vapauden tunne.



Aivan mutkattomasti etätöiden aloitus ei kuitenkaan sujunut. Videoyhteyksiin totuteltiin kyllä yhdessä työkavereiden kanssa, mutta monen kotitoimistona palvelivat keittiöjakkaran ja silityslaudan yhdistelmä tai muulta perheeltä rauhoitettu löylyhuone.

Kekseliäisyyttä käyttäen kotitoimistotkin ovat parantuneet, mutta mitä vielä tarvittaisiin etätöiden jatkamiseksi lomien jälkeen?

Rakentaja.fi- ja Puutarha.net -sivustojen 490 kävijää kertoivat kesäkuisessa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Löydä sähkömies -palvelun kyselyssä näkemyksensä aiheesta.

Viidenneksellä jää varustelusta kiinni

Vastaajista 42 prosenttia kertoo, että heillä on kotona työpiste, jossa paljon parantamisen varaa. 15 prosentilla ei ole lainkaan työpistettä, vaikka he käyttävät tietokonetta kotona. Reilut 2/5 vastaajista kertoo, että käytettävissä on hyvin varustettu kotikonttori. Lisäksi pieni joukko onnistuu hoitamaan työasiansa kännykällä tai tabletilla.

Yli puolet, 55 prosenttia vastaajista, aikoo työpaikkojen avauduttua jatkaa etätöiden tekemistä enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. He kokevat, että kotona tekeminen onnistuu hyvin ja etätyö sopii työnantajalle. Vastaajista 19 prosenttia haluaisi jatkaa, mutta kodin työpiste on epäergonominen tai kotona ei ole riittävän hyviä tietoliikenneyhteyksiä ja sähköistyksiä.

Lisää valoa, dataa ja pistorasioita!

Pyydettäessä valitsemaan sähköistyksen parannuksia, jotka toisivat eniten mukavuutta, toimivuutta tai turvallisuutta etätöiden tekemiseen, nousi esiin selkeä kolmen kärki:



1. Enemmän valoa kodin eri työpisteisiin

2. Nopeampi internet-yhteys

3. Lisää sähköpistorasioita kaikkialle kotiin

Tasaisen vahvaa kannatusta parannuksina saivat myös rikkoutuneiden valokytkinten ja pistorasioiden korjaus, valaistuksen automaatio, internet-pistorasioiden lisäys ja langaton sisäverkko.

Sähköasentaja kotiin tai mökille

Etätyötä on tehty paljon vapaa-ajan asunnoilla ja kesän aikana se monen kohdalla myös jatkuu. Työpisteen varustus on siten mökilläkin tärkeä. Täytyy silti muistaa, että sähköistyksen parantelu omin avuin on kiellettyä.

Lain mukaan sähkötyöt kuuluvat vain oikeudet omaavalle sähköurakoitsijalle. Kodin tai mökin lähistöllä toimivien sähköasennusyrityksen yhteystietoja on keskitetty Löydä sähkömies -verkkopalveluun, josta niitä voi kätevästi hakea kartalta, postinumerolla tai vaikkapa maakuntavalikosta. Ammattilaiselta saa paitsi parhaat ideat ja ratkaisut myös kaikki asennustyöhön liittyvät dokumentit, takuun ja kuitin verotuksen kotitalousvähennystä varten.

Pelihaluisille tehokkaat tietoliikenneyhteydet myös vapaa-ajan asunnolle

Mökilläkään ei aina aurinko paista. Tulee joskus sadepäiviä, joita varsinkin nuoremmat perheen jäsenet käyttävät mieluusti nettipelien pelaamiseen. Hyvä sähköistys ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet auttavat pitämään mielialat ja lomatunnelman korkealla.