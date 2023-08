Kyselytutkimus: Arvot, sukupuoli ja vanhempien koulutustausta vaikuttavat nuorten kiinnostukseen eri aloja kohtaan

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Nuorten NYTillä on Yrityskyliä 14 paikkakunnalla. Tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori - lähtökohdista riippumatta - saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Toimimme sillanrakentajana lasten ja nuorten sekä toimivan työelämän välillä. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa.