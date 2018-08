Kyselytutkimus: Suomalaiset pitävät arvossa metsäteollisuuden taloudellista merkitystä ja ympäristövastuullisuutta

Kansa arvostaa metsäteollisuutta vienti- ja verotulojen tuojana. Suomalaisten mielestä metsäteollisuus hoitaa myös ympäristövastuunsa keskeisistä toimialoista parhaiten.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat metsäteollisuuden roolia maamme talouden selkärankana. Jopa 85 prosenttia suomalaisista liittää metsäteollisuuteen kuvauksen ”merkittävä vienti- ja verotulojen turvaaja”.

Lisäksi 83 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, että luonnehdinta ”tuottaa työtä ja hyvinvointia koko Suomeen” kuvaa metsäteollisuutta erittäin hyvin tai hyvin.

Kyselyn tulosten mukaan suomalaiset luottavat metsäteollisuuden menestyvän myös tulevaisuudessa. Vastanneista 86 prosenttia katsoo, että metsäteollisuuden kansantaloudellinen merkitys kasvaa tai vähintäänkin pysyy ennallaan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

– Väestö arvostaa metsäteollisuuden taloudellista merkitystä hyvin yksituumaisesti. Tuloksiin ei juuri synny eroja vastaajien iän tai asuinpaikan suhteen, tutkimuksen toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm toteaa.

Keskisistä toimialoista metsäteollisuus hoitaa suomalaisten mielestä parhaiten myös ympäristövastuunsa.

Maine työnantajanakin parhaimmistoa

Metsäteollisuuden maine hyvänä työpaikkana on vahva. Kyselyyn vastanneet arvioivat, että metsäteollisuus hoitaa yksityisen sektorin toimialoista parhaiten henkilöstöasiat. Heikomman arvosanan saivat esimerkiksi pankit, metalliteollisuus ja elektroniikkateollisuus.

Vastaajista 62 prosenttia liittää metsäteollisuuden yrityksiin luonnehdinnan ”ovat haluttuja työnantajia”. Enemmistö myös arvioi, että metsäteollisuuden yritykset arvostavat työntekijöitään.

– Kokonaisuudessaan mainekyselyn tulokset ovat yllättävän myönteiset. Ja mikä olennaista, kyse ei ole vain mielikuvista, vaan suomalaisilla on hyvät tiedot esimerkiksi metsäteollisuuden roolista viennissä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kyselyn vastanneet arvioivat keskimäärin oikein, että metsäteollisuuden osuus viennistä on reilu viidennes. Noin kolmannes vastaajista tiesi metsäsektorin työllistävän 140 000 ihmistä, mutta keskimäärin työllistävän vaikutuksen uskottiin olevan hieman matalampi.

Metsäteollisuuden mainekysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa kesäkuussa. Kyselyyn vastasi lähes 4 000 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on noin yksi prosenttiyksikkö.

