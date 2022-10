Kysyntä heikkenee useilla aloilla – merkittäviä työmarkkinamuutoksia ei kuitenkaan näköpiirissä Pohjois-Pohjanmaalla

Kansallisissa ennusteissa arviot talouskehityksestä ovat heikentyneet mitä pidemmälle vuosi on edennyt. Taantumariski on kasvanut selvästi keväästä. Alkusyksyyn mennessä Pohjois-Pohjanmaan toimialat ovat pärjänneet tilanne huomioiden hyvin, joskin toimialoittaisia eroja löytyy. Maataloudessa moni yritys on edelleen kustannus- ja kannattavuuskriisissä, vaikka kohonneita kustannuksia on saatu siirrettyä tuotteiden hintoihin. Teollisuusyrityksissä tuotanto ja tuotteiden kysyntä ovat kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka heikkenevää suhdannetta on nähtävissä. Uusiutuvan energian hankkeita on vireillä runsaasti. Tuulivoimaloita rakennetaan ja erilaiset biokaasu- ja aurinkosähköratkaisut on lisääntyneet suunnitelmissa.

Rakentamisen aloilla on nähtävissä lievää hiipumista ja alkavien projektien siirtoa tai pienentämistä tehdään kohonneiden kustannusten vuoksi. Isoja hankkeita on kuitenkin käynnissä tai alkamassa. Jos rakentaminen vähenee, vähentää se paikallisten rakennustuotteiden ja tuotepakettien myyntiä. Kuluttajien heikentyvä ostovoima vähentää palveluiden kysyntää. Pohjois-Pohjanmaan matkailuyritysten liikevaihto- ja henkilöstökehitys on ollut hyvin vaihtelevaa viime vuodet – isossa kuvassa suunta on nousujohteinen. Kaupan aloilla viime vuodet ovat olleen suotuisia. Jatkossa perushyödykkeisiin kuluu rahaa normaalia enemmän, mikä vähentää kulutusintoa kalliimpiin hankintoihin.

Syyskuuhun mennessä Ukrainan sodalla ei ole ollut vielä merkittäviä työmarkkinavaikutuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Ukrainalaisia tulee ja jää Suomeen suuri määrä. Ukrainalaiset lisäävät Pohjois-Pohjanmaan työvoiman määrää ja myös työllistyvät alueelle. Heillä on ammatillista koulutusta tai muuta tunnistettua osaamista, mutta haasteena on kielitaito. Kielikoulutusta ja tulkkauspalveluja tarjotaan useissa kunnissa.

Laaja työvoimapula on yhä maakunnan isoin työmarkkinahaaste. Tarjolla oleviin työpaikkoihin ei tunnu löytyvän helposti tai nopeasti sopivia tekijöitä. Osaajapulaa esiintyy laajasti varsinkin rakentamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja metalli- ja konepajateollisuuden aloilla. Avoimiin paikkoihin on vaikeuksia saada tekijöitä myös varhaiskasvatuksen, ICT:n, ravitsemisen, kuljetuksen, kone- ja laitekorjauksen, kiinteistöhuollon, myyntityön ja taloushallinnon aloilla. Useissa sote-ammateissa rekrytointihaasteet ovat kasvaneet viime keväästä merkittävästi. Työvoiman ylitarjonta keskittyy lähes kokonaan Oulun seudulle.



Pitkäkestoista taantumaa tai matalasuhdannetta ei ole näkyvissä. Työllistämisen tarve vähenee, mutta työttömyyden merkittävää lisäystä ei ole nähtävissä. Lomautukset sekä määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden päättyminen ovat tarvittaessa keinoja sopeutua. Jo nyt monilla aloilla kilpailu osaajista on kiihkeää – kyvykkäistä tekijöistä ei helpolla luovuta.



”Alueelliset kehitysnäkymät” on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä lähitulevaisuuteen. Raportti julkaistaan 2 kertaa vuodessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden. Valmistelussa hyödynnetään eri tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä kyselyllä kerättyä asiantuntijatietoa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.