Kyydinvälityspalvelu Yango laajentaa kuljetuspalveluihin Helsingissä

Syynä uudelle palveluluokalle on kuljetuspalveluiden lisääntynyt tarve, sekä olemassa olevien kuljetuspalveluiden ruuhkautuminen.

Kyydinvälityspalvelu Yango on lanseerannut tänään uuden palvelun; Tästä päivästä alkaen sovelluksen kautta voi tilata edullisten taksikyytien lisäksi myös kuljetuspalveluita. Uusi palvelu sopii käytettäväksi niin mutkattoman kuljetuksen takaamiseksi yksityishenkilöiden välille vaikkapa vaatteiden, tavaroiden ja muiden yleishyödyllisten tarvikkeiden kuljettamiseen, tai pienyritysten käyttöön. Palveluun on luotu vallitsevat olosuhteet huomioiden myös ’ovelta ovelle’ -vaihtoehto, mikä mahdollistaa kuljetusten lähettämisen ja vastaanottamisen ilman ihmiskontaktia.



”Vallitseva tilanne on meille kaikille uusi. Kotiinkuljetuspalvelun tarve on korostunut viime aikoina pandemian myötä. Ihmiset tarvitsevat esimerkiksi pienyrittäjien palveluita kuten ennenkin. Pohdimme, kuinka voisimme tukea ihmisiä tässä haastavassa tilanteessa? Tiimimme päätyi ratkaisuun kuljetuspalvelun lisäämisestä sovelluksemme kyytivaihtoehtoihin. Yangon teknologia ja yhteistyökumppaneinamme toimivat ammattilaiskuljettajat mahdollistivat kuljetuspalvelun rakentamisen nopealla aikataululla.” Kommentoi Yango Finlandin Maajohtaja Anthon Clayhills.



Kuljetuspalveluita voivat ajaa Yango-kuljettajat, jotka ovat suorittaneet erityisen koulutuksen, ja kuten kaikki muutkin Yango-kuljettajat, ovat ohjeistettuja toimimaan vastuullisesti Koronaviruspandemia huomioiden.



Yangon kuljetuspalvelu tilataan samalla tavalla sovelluksen sisällä, kuin tilaisi normaalin Yango-kyydin. Uuden kuljetuspalvelun nimi sovelluksen sisällä on Yango Delivery. Kuten kyydeissä, myös kuljetuksen tarkka hinta tulee näkyviin etukäteen ennen kuljetuksen tilaamista. Kotiinkuljetus maksetaan lähettäjän toimesta sovelluksen sisällä, korttimaksu-vaihtoehdolla. Kuljetuksen hinta on Yangon tyylille uskollisesti edullinen; kuljetus esimerkiksi Kalliosta Töölöön maksaa arviolta noin viisi euroa.



Lähettäessäsi esimerkiksi kotiinkuljetuksella yllätyksen perheenjäsenellesi, lisäät vain vastaanottajan puhelinnumeron ja osoitteen sovelluksen sisällä kotiinkuljetustilauksesi yhteyteen. Näin kuljettaja on suoraan yhteydessä vastaanottajaan, eikä sinun tarvitse vahtia lähetyksen kulkua. Kuten tavallisissa kyydeissä, myös kotiinkuljetuksen edistymistä voi seurata sovelluksesta. Jokainen lähetys tulee olla huolella pakattu ennen lähetystä.



Yango lanseerattiin Suomessa 2018. Palvelu toimii myös kuudessatoista muussa maassa, kuten Virossa ja Latviassa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta muun muassa suomen- ja englanninkielillä.