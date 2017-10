Kyyti yhteistyöhön Vietnamin suurimman liikenneoperaattorin kanssa

Kyyti kehittää maailman ensimmäistä kyydinjakopalvelua Mobility as a Service (MaaS) ominaisuuksilla. Kyyti aloitti toimintansa pilotilla Oulussa keväällä 2017. Kesäkussa pilotit aloitettiin Turussa ja Tampereella. Varsin lyhyessä ajassa Kyydin Tuup- sovellusta on ladattu jo kymmeniä tuhansia kertoja.



Palvelu on dynaamisesti hinnoiteltu. Asiakkaat voivat valita kolmesta eri palveluluokasta, jotka pohjautuvat joustavuuteen sekä odotus- ja matkustusaikoihin. Hinta annetaan asiakkaalle aina ennen matkan alkamista. Tämäntyyppinen hinnoittelu perustuu palveluluokka algoritmeihin, jaettuun kapasiteettiin sekä ajoneuvojen optimoituihin jakamismahdollisuuksiin.



Kyyti on palvelu jonka taustalla toimiva älykäs teknologia pystyy suoriutumaan haastavista kysyntäperusteisista suoritteista. Se pystyy tarvittaessa skaalautumaan ja yhdistelemään niin taksien, minubussien kuin kysyntää niin että perinteisestä linjaperusteisesta toiminnasta voidaan tarvittaessa luopua kokonaan. Se tekee Kyydistä erinomaisen ratkaisun myös maaseudun haataviin liikkumisen tarpeisiin. Matkustajalle Kyyti on portti matkaketjujen aikakaudelle.