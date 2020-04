La Carita -säätiö ja SuPer palkitsivat hyvästä vanhustyöstä neljä vanhustenhoidon työyhteisöä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnot neljälle työyhteisölle hyvästä vanhustyöstä. Palkinnon saivat Palvelutalo Koivukoti Kittilästä, Koukkuniemen vanhainkoti (Havula, osasto 5) Tampereelta, Soiten kotihoidon toiminnanohjauksen arviointitiimi Kokkolasta sekä Alvinakoti Närpiöstä.

Palvelutalo Koivukoti, Kittilä

Koivukodissa on muistisairaiden yksikkö, tuettua asumispalvelua sekä neljä monivammaisille tarkoitettuja yksiötä. Tavoitteena on ylläpitää asukkaiden päivittäistä toimintakykyä ja turvata tarvittava hoiva. Hoito suunnitellaan yhdessä asukkaan, omaisten ja hoitajien kanssa. Jokaisella asukkaalla on kaksi omahoitajaa ja palvelutaloon muutossa asukkaan palveluntarpeet selvitetään Rai-arvioinnilla. Toiminnassa korostetaan omien voimavarojen mukaista liikuntaa, toiminnallisuutta ja estetiikkaa. Toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti, ja työtyytyväisyyskysely, henkilöstöpalaverit ja kehittämispäivät ovat osa työtä. Työntekijöillä on mahdollisuus täydennyskoulutukseen työtehtävien ja oman mielenkiinnon mukaan.

Havula, osasto 5, Koukkuniemen vanhainkoti, Tampere

Osasto on pitkäaikaishoidon yksikkö, jossa asukkaat kohdataan tasavertaisina kanssaihmisinä kodeissaan. Kaikilla asukkailla on omahoitaja, joka vastaa omaisyhteistyöstä, arvioinneista, hoitosuunnitelmasta ja lääkkeistä. Asukas osallistuu voimavarojensa ja kykyjensä mukaan Rai-arvion ja suunnitelman tekemiseen. Itsemääräämisoikeus hoitosuunnitelmassa tarkoittaa, että asukkaan tapoja ja maailmankatsomusta kunnioitetaan. Saattohoidossa tavoitteena on kuolevan kivuttomuus ja hoitajan läsnäolo. Henkilökunnalla on omat vastuualueet, joissa kunkin yksilölliset vahvuudet on huomioitu. Työyhteisö on joustava ja kunnioittava, ja toimintaa ohjaavat yhteiset arvot: yksilöllisyys, inhimillisyys, yhteisöllisyys ja innovatiivisuus.



Kotihoidon toiminnanohjauksen arviointitiimi, Soite, Kokkola

Tiimin tehtävänä on arvioida asukkaiden palvelun tarvetta noin neljän viikon ajan. Työhön kuuluu asiakkaan kokonaisvaltainen hoito kaikilla elämän osa-alueilla. Asiakkaalle tehdään kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka tekemiseen hän itse osallistuu. Asiakkaiden vakaumusta kunnioitetaan ja heidän toiveitaan kartoitetaan. Omaisia kannustetaan osallistumaan hoitoon yhdessä arviointitiimin kanssa. Moniammatillinen ja itseohjautuva tiimi tekee yhteistyötä mm. palliatiivisen poliklinikan, avopalvelujen, vuodeosaston ja sosiaalitoimen kanssa. Monet arviointitiimin asiakkaista pärjäävät kotona itsenäisesti pidempään toiminnan ansiosta.

Jokaisen hoitajan erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohteet on määritelty ja niitä hyödynnetään asiakkaiden hyväksi. Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutukseen tarpeidensa mukaan ja heidän mielipiteitään ja osaamistaan arvostetaan. Tiimin arvoina ovat asiakas- ja voimavaralähtöisyys, avoimuus ja oikeudenmukaisuus ja ne näkyvät arjen työssä. Tiimi on saanut hyvää asiakaspalautetta.

Alvinakoti/Alvinahemmet, Närpiö

Alvinakoti on 43-paikkainen vanhusten asumisyksikkö, jossa toimintaa on kehitetty voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana asiakaskeskeisyys edellä. Yksi keskeisistä muutoksista on ollut se, että asiakasta hoitaa niin paljon kuin mahdollista sama hoitaja, jolloin hänestä tulee asiakkaansa tarpeiden asiantuntija. Asiakkaan mielipiteitä ja kotia kunnioitetaan, samoin omaisten ja työtovereiden mielipiteitä ja elämäntilanteita. Työskentelytapa on aktivoiva: kuntoutusta ja virkistystä, kuten retkiä ja teemapäiviä, järjestetään paljon. Omaiset ovat kiinteästi mukana hoidossa ja hoitosuunnitelmakeskusteluissa. Yhteistyötä tehdään niin järjestöjen kuin päiväkotien ja seurakunnan kanssa. Työtekijöiden työmoraali on korkea jatoimintaa ohjaa yhdessä laadittu arvopohja. Aikaansaadun muutoksen ovat huomanneet myös omaiset.

La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Säätiö on jakanut yhteistyössä SuPerin kanssa tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 saakka.

SuPerissa on 90 000 jäsentä, joka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.



Lisätietoja:

SuPerin asiantuntija Soili Nevala (Koivukodin, Koukkuniemen ja Soiten arviointitiimin osalta) gsm 050 385 4130

SuPerin asiantuntija Mervi Lehtinen (ruotsinkielisen Alvinakodin osalta) gsm 050 515 1366