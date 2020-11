Laaja-alaista yhteistyötä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Itä-Suomessa

Sisäilmastotyö on tärkeää ennaltaehkäisevää kansanterveydellistä työtä. Aluehallintoviraston mielestä kunnissa pitää kiinnittää erityistä huomiota sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn, viestintään, resursointiin, osaamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimii sisäilmaryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Ryhmässä on mukana Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja, vastuualueiden johtajat, lakimiehiä sekä laajasti asiantuntijoita eri sektoreilta.

Ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja osallistaa kuntia sekä tunnistaa eri viranomaisten ja tahojen toimivaltarajoja sekä rooleja sisäilmasto-ongelmien käsittelyssä. Lisäksi ryhmässä arvioidaan sisäilma-aiheisten julkaisuiden päivitystarvetta, kuntien koulutus- ja ohjaustarvetta sekä mahdollisia toteutustapoja koulutuksille ja ohjaukselle. Osallistamalla kuntia toteutamme aluehallintovirastojen strategiaa.

Alleviivaavana teemana sisäilma-asioiden käsittely

Alleviivaavana teemana kokoontumisissa on ollut sisäilma-asioiden käsittely Itä-Suomen alueella. Ryhmässä käydään keskustelua eri toimialueiden välillä ja mukana on edustajia myös alueen kunnista. Itä-Suomen aluehallintovirastossa on jo pidempään ollut tahtotila kehittää mm. sisäilma-asioihin liittyvien kantelujen käsittelyä monikanteluprosessin suuntaan. Tavoite on, että asiakas saa jatkossa vain yhden ratkaisun eri aikaa valmistuneiden ja erillisten ratkaisujen sijaan. Samalla aluehallintovirasto pyrkii lisäämään ymmärrystä vastuualueidensa toiminnasta, toimivallasta sekä rooleista sisäilma-asioihin liittyen.

”Aluehallintoviraston kanteluiden yhtenäisessä käsittelyprosessissa tiivistyy aiempaa konkreettisemmin eri toimialojen ratkaisut sekä niiden väliset vaikutukset. Myös ratkaisuaikatauluihin saadaan yhtenäisyyttä”, toteaa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen.

Paneelikeskustelussa mielenkiinto kohdistui koulujen sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti lokakuussa 2020 paneelikeskustelun, johon osallistui edustajia Itä-Suomen alueen kuntien eri toimialoilta, kuten työsuojelu, opetustoimi, sosiaalihuolto, terveydenhuolto sekä terveydensuojelu. Erityinen mielenkiinto paneelissa kohdistui koulujen sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn kunnissa.

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Höltän mukaan keskustelua käytiin etenkin sisäilmatyöryhmien toiminnasta, sisäilmaprosessiin liittyvistä odotusarvoista sekä kiinteistön hallinnan ja ylläpidon haasteista. Lisäksi terveyden- ja työsuojelun sekä koulu- ja terveydenhuollon toiminta sisäilmasto-ongelmissa sekä aluehallintoviraston rooli sisäilmasto-ongelmien käsittelyssä keskustelutti panelisteja.

”Eri osapuolten toiminta ja toimivalta sisäilmaprosessissa selkiytyi monelle keskustelun myötä. Viestintä ja tiedottaminen ovat edelleen merkittäviä pullonkauloja onnistuneelle sisäilmaprosessille. Lisäksi resurssien ja osaamisen puutteet tunnistettiin haasteeksi, joiden korjaamiseksi pitäisi kunnissa löytyä tahtotilaa ja taloudellisiakin resursseja”, Hölttä toteaa.

Keskustelun pohjalta jatkokäsittelyyn jäi mm. tietojen koostaminen ja tiedonvaihto eri toimijoiden välillä, terveydenhuollon roolin ja merkityksen korostaminen entisestään, sosiaalihuollon roolin terävöittäminen, yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen, monialaisen arvioinnin hyödyntäminen sekä sisäilmatyöryhmien roolit, valtuudet ja resurssit.

Sisäilmastotyö on tärkeää ennaltaehkäisevää kansanterveydellistä työtä

Aluehallintoviraston mielestä kunnissa pitää kiinnittää erityistä huomiota sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn, viestintään, resursointiin, osaamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Laaja-alainen ymmärrys myös päättäjien keskuudessa edellyttää strategista otetta päätöksenteossa sekä pitkän aikavälin toimintamallia. Edellä mainituilla toimilla kunnissa voidaan edistää sisäilmasto-ongelmien tunnistamista ja haltuun ottamista sekä kestävää ja suunnitelmallista kiinteistömassan hallintaa.

Terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen järjestäminen on elinehto hyvinvoivalle kunnalle asukkaineen.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 826, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto