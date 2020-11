Laaja HUSista johdettu suomalainen tutkimus selvitti leikkaushoidon hyötyjä umpipussitulehduksen hoidossa

Päivystyshelpistä huippuasiantuntijoiden neuvoja äkillisissä terveysongelmissa 16.11.2020 12:07:06 EET | Tiedote

Päivystyshelppi on uusi osa kiireellisen hoidon neuvontapalveluiden kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on ohjata hoitoa tarvitsevat asiakkaat oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka sisällön ovat laatineet Suomen yliopistosairaaloiden akuuttilääketieteen ja -hoidon asiantuntijat.