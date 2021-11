Laaja maskisuositus ja etätyösuositus koko Uudellemaalle

UV-C-valolla toimiva desinfiointirobotti käyttöön Jorvin sairaalassa 22.11.2021 10:55:00 EET | Tiedote

Espoon Jorvin sairaalassa on otettu käyttöön UV-valolla toimiva desinfiointirobotti. Robotti on saatu HUSiin lahjoituksena Euroopan unionilta, yhtenä kolmesta Suomessa. UV-C-desinfiointia voidaan käyttää laajasti infektioiden torjuntaan, koska se on tehokas menetelmä tuhota viruksia ja bakteereita.