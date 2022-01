Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Kainuuseen – voimaan 20.1.2022

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytölle rajoituksia Kainuun maakunnan kuntien alueella 20.1.2022 alkaen. Voimassa olevien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärien rajoitusten lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräys on nyt tehdyllä päätöksellä voimassa 19.2.2022 saakka. Rajoitusten ajantasaisuutta seurataan tarkoin.

Tiloissa ja tilaisuuksissa, joihin rajoitukset kohdistuvat, ei voida nyt ottaa Kainuun alueella käyttöön EU:n digitaalista koronatodistusta, eli koronapassia, rajoitusten vaihtoehtona. Tämä mahdollisuus on estetty valtioneuvoston asetuksella 12.1.2022 alkaen. Aiemmin Kainuussa on kokonaan kielletty yli 20 henkilön yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sisätiloissa, ja yli 50 henkilön vastaavat kokoontumiset ulkotiloissa, 6.2.2022 saakka. Nyt tehdyllä päätöksellä lisätään rajoituksia, ja entisetkin rajoitukset pysyvät voimassa. Velvoite torjuntatoimien tehostamisesta koskee mm. yleisötilaisuuksien sisätiloja, joissa voi oleskella yli 10 ihmistä samanaikaisesti. Uusi määräys koskee koko Kainuun maakunnan aluetta. Alueen koronatilanne on heikentynyt nopeasti ja terveydenhuollon kuormitus on noussut henkilöstön koronatartuntojen vuoksi. Vuodeosastolla hoidettavien koronapotilaiden määrä on kuitenkin toistaiseksi Kainuussa vähäinen. Tiloista vastaavien toimijoiden on mukautettava toimintaansa ehkäistäkseen lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä – koronapassilla ei voi nyt vapautua rajoituksesta ”Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös on tehty ensimmäistä kertaa Kainuuta koskien, joten rajoitustoimi voi herättää paljon kysymyksiä. Paljon vastauksia löytyy jo avin sivuilta”, kertoo ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Aluehallintovirastolla on toimivalta valvoa määräyksen noudattamista. Valvontatoiminnassa huomioidaan nyt annetun päätöksen nopea voimaantuloaikataulu. ”Toimijoiden valitsemilla keinoilla estetään epidemian leviämistä ja parannetaan osallistujien terveysturvallisuutta. Yleisen hygieniaohjeistuksen, käsien desinfioinnin ja pintojen puhdistamisen lisäksi on järjestäjien valittava nyt lisätoimia. Osallistujamäärän rajaaminen, turvavälien pidentäminen sekä maskien käytön edellyttäminen sisätiloissa ovat hyviä esimerkkejä”, aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Rajoituksen kohteena ovat monet tilat ja toiminnot – tartuntojen ehkäisemiseen voi valita erilaisia keinoja Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja osallistujatiloja (esimerkiksi kirkot, kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimija voi myös toteuttaa määräyksen velvoitteen muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Koronapassin käyttökin on mahdollista muiden torjuntatoimien tukena asiakas- ja toimitiloissa tai yleisötilaisuudessa, vaikka koronapassilla ei voikaan nyt vapautua rajoituksesta. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden yleisten tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Toimija voi myös halutessaan omalla päätöksellään keskeyttää kokonaan riskialttiin vapaa-ajan toiminnan. Näin menetellen tartuntariski estyy kyseisestä toiminnasta kokonaan. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei estetä Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa. ”Haluamme varmistaa terveysturvallisuuden toteutumisen laajasti kaikissa ikäryhmissä ja samalla mahdollistaa lasten elämän jatkumisen mahdollisimman normaalina”, aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola perustelee päätöstä. Uutena vaatimuksena on kirjallinen suunnitelma valittavista turvallisuustoimista – hygieniavaatimukset edelleen voimassa Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää hallitus. Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa kaikissa tilanteissa. Nyt tehty päätös edellyttää torjuntatoimien lisäämistä. Lisätietoja: Koronapassin käyttöön liittyvissä käytännön kysymyksissä pyydämme mahdollisuuksien mukaan perehtymään ensin https://avi.fi/korona -sivulla jo oleviin vastauksiin ja STM:n koronapassi-sivuun! Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla Tilojen käyttö:

Mitä toimijoita päätös tilojen käytöstä koskee? Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (koskee myös 8.1.2022 annettua päätöstä): Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumista ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat? Hygieniavaatimukset ovat myös edelleen voimassa Mitkä ovat suoraan tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset?. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot Lisätietoja: Aluehallintoviraston asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi Medialle: (jätä tarvittaessa soittopyyntö) ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573, pasi.eskola@avi.fi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

