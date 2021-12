Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Pohjois-Pohjanmaalla rajoitetaan asiakas- ja yleisötilojen käyttöä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tänään tehty rajoituspäätös koskee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntia. Alueen koronatilanne on heikentynyt nopeasti ja terveydenhuollon kantokyky on uhattuna. "Tiloista vastaavien toimijoiden on mukautettava toimintaansa ehkäistäkseen lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin – vaihtoehtona monissa tapauksissa koronapassin edellyttäminen ”Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös on tehty ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaata koskien, joten rajoitustoimi ja koronapassin käyttö voi herättää paljon kysymyksiä. Pyrimme auttamaan kaikkia toimimaan lain mukaisesti ja yhdessä ratkaisemaan tulkintaongelmia. Paljon vastauksia löytyy jo avin sivuilta”, kertoo ylijohtaja Terttu Savolainen. Aluehallintovirastolla on toimivalta valvoa määräyksen noudattamista. Valvontatoiminnassa huomioidaan nyt annetun päätöksen nopea voimaantuloaikataulu. ”Toimijoiden valitsemilla keinoilla estetään epidemian leviämistä ja parannetaan osallistujien terveysturvallisuutta. Yleisen hygieniaohjeistuksen, käsien desinfioinnin ja pintojen puhdistamisen lisäksi on järjestäjien valittava nyt lisätoimia. Osallistujamäärän rajaaminen, turvavälien pidentäminen sekä maskien käytön edellyttäminen sisätiloissa ovat hyviä esimerkkejä”, selventää aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola. Kansalaisen ja kaikkien rajoituksen piiriin kuuluvien tueksi on saatavissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston infovideo, jossa päätöksen vaikutuksia ja toimijoille aiheutuvia velvoitteita selvennetään. Linkki infovideoon - Youtube Rajoituksen kohteena ovat monet tilat ja toiminnot – tartuntojen ehkäisemiseen voi valita erilaisia keinoja Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Määräyksen perusteella tehtävien osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia. Toimija voi ottaa koronapassin käyttöön seuraavissa lähtökohtaisesti vapaa-ajalla virkistystarkoituksessa käytettävissä tiloissa: yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat

kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat

yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat. Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Koronapassia ei saa edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa, näiden normaalissa toiminnassa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei estetä Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa. ”Haluamme varmistaa terveysturvallisuuden toteutumisen laajasti kaikissa ikäryhmissä ja samalla mahdollistaa lasten elämän jatkumisen mahdollisimman normaalina, niin että esimerkiksi lähiopetus kouluissa voidaan turvata”, aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola perustelee päätöstä. ”Jos toimija ottaa käyttöön koronapassin, sitä ei missään tilanteissa tarkasteta alle 16-vuotiailta.” Uutena vaatimuksena on kirjallinen suunnitelma valittavista turvallisuustoimista – hygieniavaatimukset edelleen voimassa Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. ”Osallistujamäärän rajaamisen vaihtoehtona esimerkiksi aikuisten ryhmäharrastuksissa tilan käytöstä vastaava voi ottaa käyttöön koronapassin. Passi pitää tarkastaa yli 16-vuotiailta, kun he saapuvat tilaan”, Eskola kertoo. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää hallitus. Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa kaikissa tilanteissa. Lisätietoja: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston infovideo 3.12.2021 (linkki Youtubeen) Koronapassin käyttöön liittyvissä käytännön kysymyksissä pyydämme mahdollisuuksien mukaan perehtymään ensin https://avi.fi/korona -sivulla jo oleviin vastauksiin ja STM:n koronapassi-sivuun! Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla Koronatodistus: Mikä on koronapassi? (stm.fi) Linkki toiselle sivustolle Tilojen käyttö:

Mitä toimijoita päätös tilojen käytöstä koskee? Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (koskee myös 2.12.2021 annettua päätöstä): Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumista ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat? Hygieniavaatimukset ovat myös edelleen voimassa Mitkä ovat suoraan tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset?. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteetLinkki toiselle sivustolle Aluehallintoviraston asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi Medialle: ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573, pasi.eskola@avi.fi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

