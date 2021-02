Laajalahden pintarakenneurakka jäihin Lievestuoreella

Keski-Suomen ELY-keskus palvelee korona-rajoitukset huomioiden 2.2.2021 08:31:09 EET | Tiedote

Korona-epidemia on siirtänyt merkittävän osan ELY-keskuksen asiointipalveluista hoidettavaksi verkossa. Jo pitkään jatkunut palveluiden siirtäminen ajasta ja paikasta riippumattomaksi on edelleen nopeutunut ja uusia palvelukanavia on avattu. Viimeisin esimerkki tästä on helmikuun alussa avautunut ympäristöasioiden chat-palvelu.