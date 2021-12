Laajalahden ulkoilualueen muutostyöt valmistuvat

Opasteita ja reittejä uusittu

Alueelle on asennettu uusia opasteita. Pääopaste sijoitetaan pysäköintialueen vierelle. Myös uimarannan infotaulu ja vanhan luontopolun viitoitus uusitaan ensi vuoden puolella.

Hietanokan ympäri on tehty uusi rantareitti, joka on pituudeltaan noin 1,5 km. Rantareitti on kuljettavissa myös lastenvaunujen kanssa. Reitti kulkee lintutornin ja uimarannan ohitse ja sen varteen sijoittuu yhteensä kolme grillauspaikkaa. Rantareittiä huolletaan talvikävelyreittinä, joka merkitään myös liikuntapaikka.fi -palveluun.

Luontopolun lähtöpaikka on muuttunut. Jatkossa luontopolku kulkee osin samaa reittiä rantareitin kanssa. Sekä luontopolun että rantareitin lähtöpaikka on pysäköintialueen vierellä, josta ne lähtevät kohti lintutornia. Luontopolun aiempi lähtöpaikka jää frisbeegolfin käyttöön.

Uusia grillipaikkoja ja keittokatos rantareitille ja uimarannalle

Rannalle on rakennettu uusi keittokatos ja wc. Rantareitin varrelle on lisätty kaksi uutta grillipaikkaa. Rannan keittokatoksella on polttopuuhuolto, mutta grillipaikoille käyttäjien pitää tuoda omat puut, tai hakea puita keittokatokselta. Keittokatoksen puuvarastoa täydennetään säännöllisesti, mutta retkeilijöiden kannattaa varautua mahdollisuuksien mukaan myös omilla polttopuilla.