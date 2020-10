Lääkärikeskus Aava avaa matkailijoiden palvelupisteen Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Finavia ja Lääkärikeskus Aava ovat tehneet yhteistyösopimuksen matkailuklinikan avaamisesta Helsinki-Vantaan porttialueella lokakuun lopussa. Matkailijat saavat apua yleisiin vaivoihin kuten migreeniin, vatsavaivoihin, korvakipuun tai allergisiin reaktioihin. Palveluvalikoimassa on myös etälääkärin palvelut ja koronatestaus.

”Finavian tavoitteena on jatkuvasti kehittää matkustajille suunnattuja palveluita. Olemme erittäin innostuneita tekemään yhteistyötä Lääkärikeskus Aavan kanssa, jolla on vahva matkailuklinikka-asiantuntemus. Koronapandemian takia terveysturvallisuuden merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi, ja Aavan palvelut ovat nopea vastaus matkustajien uusiin tarpeisiin”, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman kaupallinen johtaja Nora Immonen Finaviasta.

Lääkärikeskus Aavan palvelut ovat kaikkien lähtevien matkustajien sekä kaikkien ilman sisärajatarkastusta saapuvien matkustajien ulottuvilla.

Koronatestaus otettu huomioon palveluvalikoimassa

Aava Airportin palveluihin kuuluvat sekä paikan päällä tehtävä perusterveydenhoito että etälääkärivastaanotot.

Matkustajat saavat Aavan palvelupisteestä nopeasti avun yleisiin vaivoihin kuten migreeniin, vatsavaivoihin, korvakipuun tai allergisiin reaktioihin. Tarvittaessa myös tietyt matkailijan rokotteet onnistuvat, mikäli asiakas on kentällä hyvissä ajoin. Unohtuneen lääkereseptin voi uusia kätevästi, sillä Aavan pisteestä on jatkuva etäyhteys lääkäriin.

Myös koronatestaus on osa palvelutarjontaa. Mahdollista on oireettomien matkustajien testaus, kun kohdemaa vaatii todistuksen negatiivisesta testituloksesta.

”Aavassa on vahvaa osaamista ilmailulääketieteeseen ja matkailijan terveyteen liittyen. Olemme iloisia siitä, että saamme tuoda erityisosaamistamme matkustajien ja lentokentän käyttöön. Tämä on uusi aluevaltaus sekä meille että Finavialle, ja hiomme palvelutarjontaa tarpeiden ja kysynnän mukaan ”, Raija Tapio, Aavan toimitusjohtaja sanoo.

Yrityksille lentoaseman porttialueella toimiminen tuo useita vaatimuksia. Finavia ja Lääkärikeskus Aava tavoittelevat yhteistyötä, jolla terveysalanpalvelut ja lentoasemaympäristö saadaan yhdistettyä saumattomasti. Tarkoituksena on löytää konsepti, joka palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

