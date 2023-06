Lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätin toimitusjohtaja Raija Tapio jättää yhtiön

Raija Tapio jatkaa kevääseen 2024 – Uuden toimitusjohtajan haku aloitetaan heti

Raija Tapio on tehnyt kansainvälisilläkin mittareilla harvinaisen pitkän ja nousujohteisen uran. Hän aloitti yrityksessä laboratoriohoitajana, josta hän on edennyt osaston esihenkilöstä liiketoimintajohtajaksi ja aina toimitusjohtajaksi saakka. Tapio on työskennellyt yhtiössä 25 vuotta, joista yhdeksän toimitusjohtajana.

– Olen saanut nähdä toimitusjohtajana liikevaihdon tuplaantumisen, toiminnan valtakunnallistumisen, työterveyspalveluiden murroksen, huikean sähköisten palvelujen kehityksen sekä Aavan ja Pikkujätin lähentymisen. Olen ollut mukana kasvattamassa yhtiötä ja yhtiö on kasvattanut minua. Tästä on hyvä seuraajan jatkaa ensi keväänä.





Lääkärikeskus Aava, lastenlääkäriasema Pikkujätti, hyvinvointiteknologiayhtiö Aisti Health ja noin puolet Docrates Syöpäsairaalan osakekannasta muodostavat yhdessä Aava Terveyspalvelut -konsernin. Konsernin toimitusjohtaja on Antti Aho, joka on valinnut Raija Tapion tehtäväänsä.

– Raijalle tuli yllätyksenä, kun aikoinaan halusin hänet seuraajakseni Aavan toimitusjohtajaksi, eikä hän heti suostunutkaan. Mutta onneksi lopulta. Meillä on kunniahimoiset tavoitteet niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin suhteen, mutta yhtä tärkeää oli aikoinaan löytää ihminen, johon voimme luottaa. Sellainen, joka näkee arvomme samalla lailla kuin me perheenä ja haluaa rakentaa toimintaa pitkäjänteisesti. Sellaisen toimitusjohtajan Raijasta saimme. Olemme sisaruksina hänelle ikuisesti kiitollisia, sanoo Aho.

Aavan Terveyspalvelut -konsernin meneillään oleva tilikausi loppuu maaliskuussa 2024, Tapio työskentelee yrityksessä siihen saakka. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi aloitetaan saman tien. Aavan ja Pikkujätin hallitusten puheenjohtaja Laura Räty sanoo, että yhtiöissä ollaan uuden edessä.

– Raija on todella arvostettu toimitusjohtaja ja tuntee talon ja ihmiset läpikotaisin. Hän on tehnyt huikean uran ja olemme siitä äärimmäisen kiitollisia. Aloitamme uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin välittömästi. Etsimme arvopohjaista ihmisten johtajaa; uutta keulakuvaa Suomen ihmisvastuullisimpaan terveydenhuollon yritykseen. Meille liiketoiminnan tuntemus, kulttuurin johtaminen, oikeudenmukaisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä asioita, Räty sanoo.





Konserni on siirtynyt liikevaihdolla mitattuna Suomen 500 suurimman yrityksen joukkoon

Aava Terveyspalvelut -konsernin liikevaihto otti päättyneellä tilikaudella ison harppauksen ylöspäin. Konsernin liikevaihto oli peräti 153,5 miljoonaa euroa. Näin ollen pienenä perheyrityksenä nähty konserni on liikevaihdolla mitattuna Suomen 500 suurimman yrityksen joukossa. Konsernin liikevoitto 6,2 miljoonaa euroa sisältää Aavan, Pikkujätin ja Aisti Health:in tulokset ja lisäksi osuuden yhteisomistusyritys Docrates Syöpäsairaalan tuloksesta.

Aava on hyvämaineisin yksityisen terveydenhuollon toimija

Lääkärikeskus Aavan maine on harpannut yksityisten terveydenhuollon toimijoiden vertailussa korkeimmalle sijalle. Tulos selviää T-Median vuosittaisesta Luottamus&Maine -tutkimuksesta, joka osoittaa, että Aavan maine on noussut lähes jokaisella mitatulla osa-alueella. T-Median mukaan tilanne nähdään erityislaatuisena poikkeuksena, sillä samaan aikaan koko toimialan maine on kärsinyt.

– Meillä kaikki tekeminen perustuu kulttuuriin ja luottamukseen. Olemme päättäneet tehdä inspiroivasta kulttuurista erottavan tekijän ja siksi olemme valinneet itseohjautuvuuden tavaksemme toimia. Sitä rakennetaan nyt. Pidän hyvin tärkeänä, että lukujen rinnalla henkilöstökokemukseen panostetaan ja maine heijastaa tapaamme toimia, kommentoi kehitystä toimitusjohtaja Raija Tapio.