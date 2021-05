Lääkärit Ilman Rajoja: EU:n ja Suomen tulee ottaa mallia Yhdysvalloista: ihmisten terveys lääkeyhtiöiden voittojen edelle

Jaa

Lääkärit Ilman Rajoja kiittää Yhdysvaltojen päätöstä tukea koronarokotteiden patenteista luopumista. Patenttivapauden tulee kattaa myös koronavirukseen sairastuneiden hoidot ja testit.

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontierès, MSF) kiittää Yhdysvaltojen päätöstä tukea koronarokotteiden patenteista luopumista. Poikkeus patentteihin tulee lisäämään riittävästi ja oikea-aikaisesti pääsyä näihin hengenpelastaviin rokotteisiin.

”Nyt kun Yhdysvallat on näyttänyt asiassa johtajuutta, on myös EU:n korkea aika ryhtyä toimiin. Tähän asti EU on estänyt patenteista poikkeuksen hyväksyntää WTO:ssa, samalla kun pandemia jatkuu monessa maassa”, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja.

Matalan tulotason maat ovat saaneet ainoastaan 0,3 prosenttia koronarokotteista. Samaan aikaan Yhdysvallat on varmistanut itselleen niin paljon rokotteita, että koko väestönsä rokottamisen jälkeen sille jää vielä puoli miljardia ylimääräistä rokotetta.

Pula testeistä, lääkkeistä ja muista tuotteista lisää painetta Intian ja Brasilian kaltaisissa maissa, joissa tapausten lisääntyminen on vienyt terveydenhuoltojärjestelmät romahtamisen partaalle. Intia ja Etelä-Afrikka ehdottivat Maailman kauppajärjestö WTO:ssa poikkeuksien tekemistä koronarokotteiden patentteihin jo lokakuussa 2020.

”Suomi väittää tukevansa maailmanlaajuista solidaarisuutta, mutta samalla vastustaa Intian ja Etelä-Afrikan aloitetta yhdessä EU:n kanssa. Puheet solidaarisuudesta eivät pelasta ihmishenkiä, nyt tarvitaan tekoja”, Linda Konate sanoo.

Yhdysvaltojen hallituksen päätös on merkittävä askel kohti maailmanlaajuista tukea koronarokotteiden immateriaalioikeuksista poikkeamiseksi WTO:ssa. Tämä voisi tarjota maille uusia vaihtoehtoja ja vähentää nykyisiä rajoituksia, jotka estävät lääketuotteiden laajempaa tuotantoa ja toimittamista.

"MSF kiittää Yhdysvaltojen hallituksen rohkeaa päätöstä tukea covid-19 rokotteiden immateriaalioikeuksista luopumista tämän ennennäkemättömän maailmanlaajuisen tarpeen aikana”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Yhdysvaltojen toiminnanjohtaja Avril Benoît.

On erittäin tärkeää, että vapautus ei koske vain ennaltaehkäiseviä rokotteita, vaan sen tulee kattaa myös koronavirukseen sairastuneiden hoidot ja testit.

”Tämä merkittävä päätös auttaa vastaamaan kohtaamiimme historiallisiin ja poikkeuksellisiin maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin. Se lisää tasapuolista pääsyä hengenpelastaviin covid-19-rokotteisiin maailmanlaajuisesti ja auttaa kriisin päättämisessä kaikille. Mitä kauemmin kaikkien ihmisten rokottaminen kestää, sitä suurempi on riski meille kaikille, koska uusilla virusmuunnoksilla on mahdollisuus levitä”, Benoît jatkaa.