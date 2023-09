Lääkärit Ilman Rajoja valjastaa hyttyset denguen vastaiseen taisteluun Hondurasissa

Dengue on Hondurasissa ja laajemmin Amerikan alueella kansanterveydellinen kriisi. Tauti on myös merkittävä maailmanlaajuinen ja nopeasti leviävä terveysuhka, sillä sen esiintyvyys on 30-kertaistunut viimeisten 50 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen seurauksena miljardin ihmisen lisää pelätään altistuvan denguekuumeelle tulevien vuosikymmenten aikana.

Denguekuume on virusinfektio, joka tarttuu hyttysen pureman välityksellä. Sitä esiintyy useimmiten kaupungeissa trooppisessa ilmastossa. Denguen oireita ovat kuume, päänsärky, lihassärky ja pahoinvointi. Vakavaan tautiin sairastuneet tarvitsevat hoitoa sairaalassa, ja tauti voi johtaa kuolemaan.

Dengueen ei ole olemassa hoitoa. Rokotteita, jotka suojaisivat denguen esiintymisalueilla asuvia riittävästi tartunnalta, ei myöskään ole vielä saatavilla.

Wolbachia-bakteeri vähentää hyttysten kykyä levittää arboviruksia

Hondurasissa raportoidaan vuosittain yli 10 000 denguetapausta.

"Määrä on hälyttävän korkea, eivätkä nykyiset ennaltaehkäisymenetelmät riitä suojelemaan ihmisiä denguelta", sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Hondurasin projektikoordinaattori Edgard Boquin.

Taudinkantajahyöynteisiä on torjuttu lähinnä torjunta-aineilla, mutta hyttyset ovat tulleet niille vastustuskykyisiksi.

Lääkärit Ilman Rajoja ja sen hondurasilaiset kumppanit kokeilevat nyt maan pääkaupungissa Tegucigalpassa innovatiivista menetelmää, jossa Wolbachia-bakteeria kantavia keltakuumehyttysiä (Aedes aegypti) vapautetaan ympäristöön.

"Kun hyttyset kantavat Wolbachia-bakteeria, bakteerit kilpailevat denguevirusten kaltaisten virusten kanssa, mikä vaikeuttaa virusten lisääntymistä hyttysten sisällä. Tämä tarkoittaa, että hyttyset levittävät viruksia paljon epätodennäköisemmin ihmisestä toiseen, mikä vähentää denguekuumetta alueella, jossa Wolbachia on vakiintunut paikalliseen hyttyspopulaatioon", selittää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tekninen neuvonantaja Claire Dorion.

World Mosquito Program -järjestön Wolbachia-menetelmä on turvallinen ihmisille ja ympäristölle. Sitä on käytetty menestyksekkäästi jo 13 maassa. Tulokset osoittavat, että viruksen leviäminen vähenee merkittävästi alueilla, joilla Wolbachia-bakteerin kantaa ylläpidetään korkeana.

Ihmiset vapauttavat hyttysiä koteihinsa

Paikallisten yhteisöjen tuki on avainasemassa menetelmän käytössä. Wolbachiaa kantavia hyttysiä vapautetaan ihmisten koteihin viikoittain kuuden kuukauden ajan, eli ihmisten on hyväksyttävä hyttysten väliaikainen lisääntyminen kodeissaan. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät kuulivat yli 10 000 El Manchénin asuinalueen asukasta ennen toiminnan aloittamista. Yhteisön jäsenistä 97 prosenttia tukee suunnitelmia, ja monet osallistuvat aktiivisesti hyttysten vapauttamiseen.

Wolbachia-bakteerin prosenttiosuutta hyttyspopulaatiossa testataan kolmen vuoden ajan. Vuonna 2024 taudinkantajahyönteisten torjuntaa jatketaan kahdella muulla pääkaupungin alueella, jotta tartuntoja voitaisiin edelleen vähentää.

Lääkärit Ilman Rajoja tekee yhteistyötä Hondurasin terveysministeriön, World Mosquito Program -järjestön ja Hondurasin kansallisen yliopiston kanssa vähentääkseen Hondurasissa denguen lisäksi myös zikan ja chikungunyan aiheuttamia sairauksia.

Lääkärit Ilman Rajoja työskenteli Hondurasissa ensimmäisen kerran vuonna 1974. Järjestö on tarjonnut vuodesta 1998 lähtien hoitoa denguekuumeeseen ja osallistunut taudin leviämisen ehkäisyyn Tegucigalpassa.