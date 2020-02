Lääkärit kokoontuvat Naantalissa jo 20. kerran

TULES TURKU -seminaari järjestetään Naantalin Kylpylässä jo 20. kerran 7.-8.2.2020. Tilaisuus on käytännön tietopaketti lääkäreille, jotka hoitavat erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia tai muita vaivoja potevia liikkujia ja urheilijoita. Tänä vuonna kuullaan myös poimintoja seminaarin 20-vuotisen historian ajalta. Seminaarin kotipaikka on ollut alusta lähtien Naantalin Kylpylä, ja senjärjestää Paavo Nurmi -keskus yhteistyössä Turunmaan Duodecim-seuran kanssa.

Lääkäreiden kokoontumisajot Naantalissa

TULES TURKU XX -seminaari tuo jälleen satakunta lääkäriä Naantalin Kylpylään 7.-8.2.2020. Tilaisuus on käytännön tietopaketti lääkäreille, jotka hoitavat erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia tai muita vaivoja potevia liikkujia ja urheilijoita. Tilaisuus sopii myös lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneet liikunnasta sekä urheilusta, kertoo professori, ylilääkäri Olli Heinonen Paavo Nurmi -keskukselta.

Heinonen on ollut mukana järjestelyissä seminaarin alusta asti. "Alun perin viisi innokasta, nuorta lääkäriä päätti perustaa alueellisen tapahtuman. Nyt alamme olla jo vanhoja äijiä – mutta sama into on säilynyt", Heinonen kertaa. Vuosien varrella seminaarin lakkauttamistakin ehdittiin muutaman kerran pohtia, mutta osallistujat pyysivät aina jatkamaan suosittua tapahtumaa. Niinpä se juhliikin vuonna 2020 osuvasti kaksikymppisiään.

Sukupolvelta toiselle

Seminaaria on järjestetty ainutlaatuisella tavalla, sillä alkuperäiset järjestäjälääkärit ovat siirtäneet järjestämisvastuuta ikään kuin verenperintönä lapsilleen. Heinonen kertoo, että ensin lapset auttelivat kutsujen postittamisessa ja muissa pikkuhommissa, ja myöhemmin jo lääketieteen kandeina he hankkivat seminaarin ryhmätöihin kurssikavereitaan demohenkilöiksi.

Nyt nämä kandit ovat valmiita lääkäreitä ja osallistuvat itse järjestelyihin. Heinonen kertoo, että myös hänen poikansa on vuosi sitten aloittanut lääketieteen opinnot - "nyt demohenkilöiden hankinta on hänen tehtävänsä", hän nauraa, ja jatkaa, että vaikka sukupolvet vaihtuvat, Tules Turku ja Naantalin Kylpylä pysyvät.

Kylpylä seminaarin kotina

Heinonen kertoo, että kun Naantalin Kylpylä ensimmäisen kerran valikoitui tapahtumapaikaksi, on se sen jälkeen ollut "must paikka". "Kylpylä on tuonut meille ja tapahtumalle paljon lisäarvoa", Heinonen kiittelee. Järjestelyiden toimivuuteen voi luottaa, miljöö on kohdillaan ja kaksipäiväisen seminaarin aikana osallistujat ehtivät nauttia myös kylpylän palveluista. Kylpylän avainasiakaspäällikkö Miia Kaeralakin kehuu Tules Turku -seminaarin järjestelytiimiä - "kaikesta näkee, että hommaa tehdään innolla ja asiantuntemuksella. Toteutuksessa on meidänkin ollut hienoa olla mukana".

***

Lehdistön edustajilla on mahdollisuus tulla tutustumaan seminaariin perjantaina tai lauantaina 7.-8.2.2020.

Yhteydenotot:

Olli Heinonen

Ylilääkäri ja Paavo Nurmi -keskuksen johtaja,

Turun yliopiston terveysliikunnan professori

olli.heinonen@utu.fi