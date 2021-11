Lääkeherkkyystestauksesta merkittävä apu leukemiapotilaiden hoitoon

HUSin Syöpäkeskuksessa ja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) on vuosikymmenen ajan kehitetty täsmälääkitystä vaikeisiin verisyöpiin. Kymmenen vuotta kestäneen tutkimushankkeen tulokset onjuuri julkaistu arvostetussa Cancer Discovery -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 186 AML-potilasta, joiden sairaus oli uusiutunutja vaikeahoitoinen. Uusiutuneen akuutin myelooisen leukemian (AML) hoito on nykyisin käytettävissä olevilla lääkkeillä hyvin haastavaa. Tutkijat selvittivät, miten potilaiden syöpäsolut reagoivat yli 500 lääkeaineeseen. Tutkittujen lääkkeiden joukossa oli yli 180 syövän hoitoon jo hyväksyttyä lääkettä, sekä kehitysvaiheessa olevia lääkeaineita.

Hoitojen teho erinomainen huonoennusteisilla potilailla

Tutkijat pystyivät tunnistamaan lähes jokaiselle testatulle potilaalle yhden tai useampia mahdollisesti tehokkaita lääkeaineita. Yhteensä 37 HUSin Syöpäkeskuksen potilasta myös hoidettiin lääkeherkkyystestin tuloksen ohjaamana.

– Yksilöllistetyn hoidon teho oli erinomainen ottaen huomioon, miten vaikeaennusteisista potilaista oli kyse. Yli puolet hoidetuista potilaista hyötyi hoidoista. Viiden potilaan tautitaakka saatiin niin pieneksi, että heidät voitiin ohjata taudin parantavaan kantasolujensiirtohoitoon, sanoo tutkimuksen kliinistä osaa johtanut professori Kimmo Porkka HUSin Syöpäkeskuksesta.

Potilaan syöpäsolujen lääkeherkkyys selvitetään laboratoriossa, minkä jälkeen tieto yhdistetään kliinisiin tietoihin. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä arvioi jokaisen potilastapauksen ja tekee suosituksen parhaasta mahdollisesta lääkehoidosta profilointitietoon perustuen.

– Kutsumme menetelmäämme funktionaaliseen täsmälääketieteeseen perustuvaksi syövän hoidoksi. Mahdollisimman monenlaisen molekyyliprofilointitiedon yhdistäminen lääkeherkkyystestien tuottamaan tietoon auttaa optimoimaan kullekin syöpäpotilaalle tehokkaimman ja turvallisimman hoidon, sanoo tutkimuksen toteutukseen osallistunut ja aiheesta väitöskirjan tehnyt Disha Malani Helsingin yliopistosta.

Nopea ja kustannustehokas menetelmä

Potilaan syöpäsolujen reagoiminen lääkeaineisiin laboratorio-olosuhteissa vastaa hyvin potilaan hoitovastetta samoille lääkkeille. Menetelmä on testattu, nopea ja kustannustehokas ja siksi myös kliinisesti hyödynnettävissä lääkehoitojen räätälöimiseksi.

Tutkijat pyrkivät tunnistamaan myös säännönmukaisuuksia, jotka auttaisivat ennustamaan uusien potilaiden lääkevastetta.

– Vähitellen pääsemme soveltamaan tämänkaltaisia menetelmiä myös muunlaisia syöpiä sairastavien potilaiden hoidossa. Lisätyötä tarvitaan erityisesti menetelmien standardoinnissa sekä siinä, miten lääkeherkkyystestien osoittamien lääkeaineiden saatavuutta kliiniseen käyttöön voitaisiin parantaa. Myös uudentyyppisiä kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan, sanoo toinen tutkimuksen johtajista, professori Olli Kallioniemi.

– Näitä edistetään iCAN yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaivahankkeessa, jossa teemme laajaa yhteistyötä tutkijoiden, kliinikoiden ja lääketeollisuuden kesken. Yhteisenä päämääränä on lisätä tietoa ja parantaa hoitotuloksia syöpien yksilöllisellä profiloinnilla.

Alkuperäinen julkaisu:

Implementing a functional precision medicine tumor board for acute myeloid leukemia. Malani D. et al. Cancer Discovery, Online first publication 17.11.2021. DOI: 10.1158/2159-8290.CD-21-0410

Rahoitus:

Tutkimusta ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, iCAN - Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva, Sigrid Juséliuksen Säätiö sekä Syöpäsäätiö.