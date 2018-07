Lääkehoitoihin luotetaan, mutta ne myös huolestuttavat

Kolme viidestä suomalaisesta käyttää säännöllisesti vähintään yhtä lääkärin määräämää lääkettä, mutta ajantasainen lääkityslista heistä on vain puolella. Suomalaisten lääkkeiden käytöstä ja lääkehuolista keskustellaan maanantaina Suomi Areenassa Porissa.

Tuoreen väestökyselyn mukaan suomalaiset kertovat käyttävänsä lääkkeensä pääsääntöisesti niin kuin lääkäri on määrännyt, mutta melko moni (42 %) myöntää joskus jättäneensä lääkärin määräämän lääkkeen käyttämättä. Osa taas kertoo joskus pienentäneensä (31 %) tai suurentaneensa (16 %) omin päin annostusta.

Yli yhdeksän kymmenestä luottaa lääkehoitoonsa ja siihen, että se toimii niin kuin pitää. Lähes yhtä moni (88 %) luottaa myös, että lääkäri on valinnut hoitoon sopivimman lääkkeen tai lääkkeet.

Oman lääkehoidon mahdolliset haittavaikutukset huolestuttavat monia (42 %), lääkkeiden aiheuttamaa riippuvuutta pelkää selvästi harvempi (15 %).

Apteekista riittävästi tietoa lääkehoidostaan kertoo saavansa 87 prosenttia suomalaisista, lääkäriltä hieman harvempi (79 %).

Vain noin puolella (52 %) säännöllisesti lääkärin määräämiä lääkkeitä käyttävillä on ajantasainen lääkityslista, joka sisältää kaikki käytetyt resepti- ja itsehoitolääkkeet. Yli 65-vuotiailla lääkityslista on kuitenkin jo kolmella neljästä.

– Jokaisella, joka käyttää jatkuvasti lääkkeitä, pitäisi olla ajantasainen lääkityslista. Listan avulla esimerkiksi lääkäri voi varmistaa, että lääkkeet sopivat yhteen. Tutkimuksissa on havaittu, että niillä, joilla ajantasainen lista on, on vähemmän ongelmia lääkehoidossaan, muistuttaa farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Omaisen lääkehoito huolestuttaa

Joka seitsemäs (14 %) kyselyyn vastanneista kertoi auttavansa omaistaan lääkehoidon toteutuksessa, esimerkiksi asioimalla omaisen puolesta apteekissa tai jakamalla lääkkeet dosettiin. Joka viides heistä kertoi olevansa huolissaan omaisen lääkehoidon toteutumisesta.

– Vastaajia askarrutti etenkin, ovatko kaikki käytössä olevat lääkkeet tarpeellisia ja tulevatko ne otettua niin kuin pitää. Moni toi esille myös koko ajan kasvavan lääkekuorman, Sandler kertoo.

Näin tutkittiin

Suomalaisten lääkkeiden käyttöä ja lääkehuolia selvitettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jonka tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa toukokuussa (21.-28.5.2018). Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000.

Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimus tehtiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta.

Huolestuttaako oma tai läheisesi lääkitys?

Aiheesta keskustellaan maanantaina 16.7. klo 10-11 Suomi Areenassa kauppakeskus BePOP:ssa Porissa. Mukana keskustelemassa ovat MEP Sirpa Pietikäinen, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki, Fimean tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila ja Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler. Keskustelun juontaa toimittaja Peter Nyman.

