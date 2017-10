Lääketieteelliset alat siirtyvät yhteisvalintaan

Arto Maaninen yhteistyösuhteiden vararehtoriksi 12.10.2017 09:58 | Tiedote

Oulun yliopiston hallitus on valinnut yliopiston uudeksi yhteistyösuhteista vastaavaksi vararehtoriksi filosofian tohtori Arto Maanisen. Maaninen siirtyy tehtävään Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä, missä hän on vastannut muun muassa tietointensiivisten tuotteiden ja palveluiden tutkimuksesta. Hän on toiminut VTT:ssä eri tehtävissä vuodesta 2002.