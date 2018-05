Lääkkeenmääräämisoikeus parantaa sairaanhoitajan työn vaikuttavuutta

Laurea-ammattikorkeakoulu järjesti yhteistyössä Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen korkeakouluverkoston kanssa kolmannen Kansallisen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen konferenssin 23. - 24.5.2018. Torstaina hallitus myös esitti sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa koskevan lainsäädännön laajentamisesta. Lakiesitys etenee eduskuntakäsittelyyn.

Kaksipäiväiseen tilaisuuteen osallistui runsaat 80 rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden suorittanutta sairaanhoitajaa sekä kouluttajia ja alan asiantuntijoita. Kansainvälisinä asiantuntijoina kuultiin yhteistyökumppaneita myös Hullin yliopistosta Englannista.

Suomessa tätä vaativaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutusta järjestää tällä hetkellä kaikkiaan 10 ammattikorkeakoulua. Koulutuksen tarkoituksena on edistää terveydenhuollon henkilöstön osaamisen tarkoituksenmukaista käyttöä ja näin parantaa potilaan hoitoon pääsyä sekä nopeuttaa hoidon aloittamista ja parantaa kustannustehokkuutta.

Seitsemän vuoden aikana, kun lääkkeenmääräämiskoulutusta on järjestetty, on Suomessa valmistunut lähes 400 rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saavuttanutta sairaanhoitajaa. Tehtyjen tutkimusten ja koulutuksista saatujen palautteiden perusteella sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus on vastannut erittäin hyvin asiakkaiden, työnantajien sekä koulutettavien odotuksiin. Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisestä on vaikuttavia kokemuksia ja se on lisännyt sekä kustannus- että toiminnan tehokkuutta.

"Sairaanhoitajan näkökulmasta tärkeää on, että lääkkeenmääräämiskoulutus antaa osaamista potilaan kokonaisvaltaisen terveyden ja lääkityksen tarkasteluun. Näin hoitaja pystyy neuvomaan ja hoitamaan potilaan alusta loppuun asti itse sekä osaa vastata potilaan kysymyksiin perustellusti", tiivistää asiantuntija Johanna Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Heikkilä on ollut pitkään mukana sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen kehittämisessä Suomessa ja hän osallistui konferenssin päättäneeseen paneelikeskusteluun torstaina.

Kesken torstain konferenssin Suomen hallitus tiedotti, että sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi. Johanna Heikkilä otti uutisen vastaan tyytyväisenä:

"Eduskuntaan etenevä lakiehdotus mahdollistaa lääkkeenmääräämisen roolin laajenemisen huomattavasti esimerkiksi kotihoidossa, erikoissairaanhoidon vastaanotoilla", hän toteaa.

"Normaalin avosairaanhoidon lisäksi on paljon uusia mahdollisuuksia, missä sitä voidaan hyödyntää. Näin sairaanhoitaja työnkuvaa ja työnjakoa lääkärien kanssa voidaan kehittää, mikä antaa sote-muutokseen ja palvelujärjestelmän uudistamiseen uusia mahdollisuuksia."

Lisätietoja:

Tuija Partio, kehittämispäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu Puh. 0400 134 624, tuija.partio@laurea.fi