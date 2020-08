Lääkkeiden kotiinkuljetusta tarjoaa jo valtaosa apteekeista

Verkko- ja puhelinasioinnin yleistyminen koronapandemian aikana on saanut yhä useamman apteekin tarjoamaan kotiinkuljetuspalveluita, ilmenee Apteekkariliiton tuoreesta apteekkikyselystä.

Valtaosa apteekeista (91 %) tarjoaa nyt asiakkailleen kotiinkuljetuspalvelua joko omalla henkilökunnalla (75 %) tai ulkoistettuna palveluna (16 %). Lääkkeitä toimitetaan yleisesti myös apteekkien noutolokerikkoihin ja esimerkiksi parkkipaikalle autoon.

– Koronapandemia on kirittänyt jo aiemmin alkanutta apteekkipalveluiden uudistumista. Lääkkeet saa nyt kotiinkuljetettuna vaikka saman päivän aikana lähes kaikista apteekeista, toteaa farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Apteekeissa kymmenkunta koronatartuntaa

Apteekit ovat onnistuneet suojaamaan henkilökuntansa koronavirukselta erinomaisesti, sillä laboratoriovarmistettuja Covid19-tartuntoja oli toukokuun jälkeen todettu kyselyyn vastanneissa apteekeissa vain yhdellä työntekijällä. Toukokuussa tehdyssä kyselyssä tapauksia oli seitsemän.

Yleisimmät suojautumistoimenpiteet apteekeissa ovat käsidesin tarjoaminen asiakkaiden käyttöön, pärskesuojapleksit palvelupisteissä ja kassoilla, tehostettu siivous ja asiakkaiden muistuttaminen turvaväleistä. Monissa apteekeissa on käytetty myös suojakäsineitä ja -visiirejä etenkin epidemian ollessa pahimmillaan.

Koronan vaikutukset apteekeille vaihtelevat

Joka viides apteekki on muuttanut aukioloaikaansa koronapandemian aikana. Osa on pidentänyt aukioloa esimerkiksi tarjoamalla varhain aamulla oman asiointiajan riskiryhmiin kuuluville. Osa apteekeista on joutunut lyhentämään aukioloaikaansa iltaisin tai viikonloppuisin asiakaskadon takia. Asiakaskadosta ovat kärsineet etenkin apteekit, joiden asiakasmäärät vähenivat tuntuvasti etätyöhön siirtymisen ja liikkumisrajoitusten takia.

Lomautuksiin on joutunut turvautumaan vain nelisen prosenttia apteekeista, irtisanomisilta on toistaiseksi vältytty lähes kokonaan. Joka neljäs apteekkari kuitenkin arvioi, että taloudellisia ongelmia on odotettavissa, jos nykyisen kaltainen tilanne jatkuu.

Apteekkeja huolestuttaa etenkin jatkuva epävarmuus ja huoli työvoiman riittävyydestä, jos henkilökuntaa sairastuu, joutuu karanteeniin tai olemaan pois töistä oman tai perheenjäsenen tartuntaepäilyn ja testitulosten odottelun takia.

Apteekkariliiton apteekeille tekemään verkkokyselyyn vastasi 31.7.-14.8.2020 kaikkiaan 426 apteekkia. Kyselyyn vastanneet apteekit edustavat koko maan apteekkeja apteekin koon ja maantieteellisen sijainnin suhteen.

Lisätietoja: farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi tai viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.