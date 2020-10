Laatua ylläpidetään vahvasti sosiaali- ja terveystoimessa

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin 29.9.-1.10.2020 ylläpitoauditointi, jolla varmistetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman Social and Health Quality Standard (SHQS) laaduntunnustuksen voimassaolo. Aina löytyy parannettavia osa-alueita, mutta kokonaisuudessaan toiminta on laadukasta ja suunnitelmallista kehittämistä. Erityiskiitokset sai kehittämishaluinen ja motivoitunut henkilöstö.

– Lämmin kiitos henkilöstölle! Olette todella kehittämismyönteisiä ja innokkaita laatutyössä! Henkilökunnastanne huokuu kehittämisen ilo sekä myönteinen suhtautuminen tuleviin muutoksiin. Tämä on selkeästi teidän henkilökunnan vahvuus, joka kannattaa huomioida jatkossakin vahvuutena. Toiminnassanne todella näkyy asiakas- ja potilaslähtöisyys, iloitsee auditoija Marja Pokka-Vuento.

Selkeää edistystä on tapahtunut viime vuoteen verrattuna

Tällä kertaa laaduntarkkailussa keskityttiin seuraaviin prosesseihin:

• Hammashuolto

• Kiireellinen asiakas lapsi- ja perhesosiaalityössä

• Perheoikeudelliset palvelut

• Mielenterveys- ja päihdehuolto Nuorisoasema Klaarassa

• Kartoitustiimi kotihoidossa

• Toiminnanohjaus osana kotihoitoa ja palveluasumista

• Kouluterveydenhuollon koulutulokas -toimijat, neuvolatoiminta yhteistyötahona

Auditointiin kuuluu myös avainhenkilöiden haastatteluja, kuten tulos- ja palvelualueiden johtajien sekä yksiköiden ja eri toimintojen avainhenkilöiden haastatteluja.

– Prosessit ja muu laatutyö on selkeästi edennyt viime vuoteen nähden. Myös digikehittäminen on mennyt paljon eteenpäin. Toki siihen on varmasti myötävaikuttanut koronatilanne, vahvistaa Pokka-Vuento.

Toiminnanohjaus ja palveluohjaus ovat vahvoja tekijöitä tulevaisuudessa

– Toiminnanohjauksessa on tekemistä koko toimialalla, erityisesti tulevassa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää ajatellen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla pärjää se, joka osaa palveluohjauksen parhaiten, pohtii sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala.

Toiminnanohjauksella hyödynnetään parhaimmalla mahdollisella tavalla, että henkilöstö on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Palveluohjauksella taas varmistetaan, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Laatutyöllä voidaan varmistaa ja vahvistaa, että toiminnat ovat suunnitelmallisia ja kehittyvät eteenpäin. Myös riskien kartoitus ja hallinta ovat osa toimivia asiakas- ja potilasprosesseja.

Kehittämiskohteiksi nousi joitakin sisäisiä toimintoja

Asiakirjojen hallintaan toivotaan vielä enemmän järjestelmällisyyttä läpi kaikkien palvelualueiden ja yksiköiden. Myös suunnitellut sisäiset auditoinnit tulisi toteuttaa koronatilanteesta huolimatta.

Lisänäyttöä vaativat asiat ovat sisäiset toimintaan liittyviä, kuten lääkkeellisten happivarastoiden säilytys ja jäljitettävyys, lääkehoitosuunnitelmien kattava jäljitettävyys sekä johdon katselmus tulee tehdä Laihian yhteistoiminta-alueen osalta, johon vallitseva koronatilanne on vaikuttanut. Muilla tulosalueilla katselmukset on tehty sovitusti.

Ylläpitoauditointi toteutetaan ulkoisten auditointien välivuosina

Ylläpitoauditoinnilla varmistetaan, että laaduntunnustuksen edellytykset täyttyvät, kehittämistyö etenee sovitusti ja käytäntöjen toimivuutta parannetaan jatkuvasti. Auditoinnin tavoite on arvioida laadunhallintaa osana johtamista ja jatkuvan laadunparantamisen käytäntöjen jalkautumista. SHQS-auditointi koskee koko Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimea sekä Laihian yhteistoiminta-aluetta.

Vastaava auditoija on Marja Pokka-Vuento, Labquality Oy:stä. Hänen lisäkseen mukana olivat auditoijat: Nina Heinola, Labquality Oy, Päivi Jokinen, Labquality Oy, Eeva Seppänen, sopimusauditoija.

– Kiitos kaikille omasta puolestani! Auditoinnit kyllä aiheuttavat positiivisen ryhtiliikkeen toiminnoissamme. Kiitos toimialojen asiantuntijoille! Täytyy todeta, että olen kohta 10 vuotta kuunnellut auditoinnin palautteita ja aina on tuotu esille todella hyviä asioita kehittämiseksi, summaa Kentala.

Auditoinnin tulos ja lisänäytöt toimitetaan kirjallisena raporttina 4–6 viikon kuluessa auditoinnista. Lisänäyttöihin tulee vastata 26.12.2020 mennessä.