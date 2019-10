Laatukeskus ja Sitra jakoivat Suomen ensimmäiset kiertotaloustunnukset ja kunniamaininnat yrityksille

Suomen laatupalkinto ensimmäistä kertaa hoiva-alalle – Mikkelin Kotikaari ry:n toimintaa ohjaa jatkuva parantaminen 23.10.2019 23:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Laatupalkinto 2019 jaettiin Helsingissä pidetyn kansainvälisen johtamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen konferenssin EFQM Forumin yhteydessä. Palkinnon saaja on Mikkelin Kotikaari ry, joka on yleishyödyllinen yhteisö, ja tuottaa hoivapalveluita palvelutaloissaan ja omistamissaan ikäihmisten vuokra-asunnoissa asuville henkilöille. Organisaatio on ensimmäinen hoiva-alan toimija, joka palkitaan laatupalkinnolla Suomessa.