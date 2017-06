Laatusormenjälki todentaa luonnontuotteissa käytettyjen raaka-aineiden arktista laatua

Valtakunnan metsien inventointi: Puuston kasvu noussut edelleen – Pohjois-Suomessa metsät järeytyvät 20.6.2017 10:00 | Tiedote

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12) alustavat tulokset ovat valmistuneet. Tuoreimpien, vuosien 2014–2016 mittausten mukaan puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä. VMI11 vuosien 2009–2013 mittaustulokseen verrattuna puuston määrä on lisääntynyt 110 miljoonaa kuutiometriä. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on lisääntynyt.