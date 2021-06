Lähde pyykkijahtiin – Maanmittauslaitos kokeilee pelillistämistä rekisterikartan tarkentamiseen

Jaa

Uusi Pyykkijahti-peli kutsuu ulkoilemaan ja kokemaan etsimisen ja löytämisen riemua. Samalla voi osallistua yhteiskunnalle tärkeiden tietojen keräämiseen.

Suomessa on noin 13 miljoonaa rajapyykkiä, ja niistä noin 3 miljoonan sijaintitarkkuus kartalla heittää, osan jopa kymmeniä metrejä.

Ongelmaa lähdetään ratkomaan Pyykkijahti-nimisen pelin avulla. Pyykkijahdin idea on tuttu monista suosituista kännykkäpeleistä: pelaaja näkee kartalla kohteita, joita keräämällä voi saada pisteitä. Pyykkijahdissa nimensä mukaisesti bongataan rajamerkkejä eli pyykkejä. Pisteitä saa löydetyistä ja kartalle merkityistä pyykeistä.

Pelin avulla kerätty tieto siirtyy Maanmittauslaitokseen, jossa se tarkistetaan ja analysoidaan. Tarkoituksena on hyödyntää tietoja kiinteistörekisterin laadun parantamisessa. Aineiston laatuun vaikuttaa se, kuinka useasti samaa pyykkiä on pelattu, eli mitä enemmän pelaajia on, sitä tarkempaa aineistoa saadaan.

Huviksi ja hyödyksi

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistörekisteriin on kertynyt tietoja yli 200 vuoden ajalta. Digitalisaatio ja sähköiset palvelut asettavat uusia vaatimuksia tiedon laadulle, etenkin kiinteistöjen tarkoille rajoille.

– Jos rajapyykkien sijainnit saadaan kartalla tarkemmiksi, säästetään ihmisten aikaa, rahaa ja hermoja. Näin voidaan varmistaa, että kartalla olevat tiedot ovat luotettavia eikä kukaan rakentaisi pihavajaa vahingossa naapuritontin puolelle. Metsäyrittäjä voisi varmistua siitä, ettei kaada muiden omistamia puita, kertoo projektipäällikkö Juha-Matti Vääränen.

Tietojen tarkentamiseen kokeillaan joukkoistamista, sillä miljoonien rajapyykkien tarkistaminen virkatyönä vaatisi paljon valtion resursseja. Pyykkijahti-pelin avulla jokainen kesämökin, omakotitalon tai metsän omistaja voi käydä itse tarkistamassa oman kiinteistönsä tai tilansa rajat. Pyykkijahti sopii myös koko perheen ulkoiluharrastukseksi: kuka tahansa voi jahdata pelissä esimerkiksi metsien rajoja ulkona liikkuessaan.

Maanmittauslaitos ja tamperelainen yritys Zoneatlas ovat toteuttaneet pelin yhdessä.

– Omilla testiretkillämme rajapyykkien etsiminen ja bongaaminen on osoittautunut yllättävän hauskaksi ja koukuttavaksi puuhaksi. Ei ihan joka päivä pääse yhdistämään aarteenetsintäpeliä, ulkona liikkumista ja yhteisen hyvän tekemistä, Zoneatlaksen projektipäällikkö Severi Vihavainen hymyilee.

Pyykkijahti on herättänyt kiinnostusta myös geokätköilijöiden joukossa. Peliä ensimmäisten joukossa testasi tamperelainen Veli-Pekka Eloranta, joka on harrastanut geokätköilyä jo 15 vuoden ajan.

– On tosi hienoa, että pelaamalla saadaan tarkempaa dataa ja samalla myös kartat paranevat. Tämä on varmasti kaikille alan harrastajille hyvä motivaattori, Eloranta pohtii.

