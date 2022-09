Lahden armottomassa Red Bull 400-ylämäkijuoksussa tehtiin kisahistoriaa

Aurinkoinen syysilma houkutteli Lahden mäkimonttuun arviolta 2000 katsojaa, joille viidettä kertaa Lahdessa järjestetty Red Bull 400 -kilpailu tarjosi jälleen kerran henkeäsalpaavia kisasuorituksia. Lähtöviivalle asettui yli tuhatpäinen joukko urheita juoksijoita, jotka lähtivät valloittamaan legendaarista Salpausselän suurmäkeä.

Miesten ja naisten alkuerät juostiin 40-50 kilpailijan starteissa. Miesten sarjassa alkueriä oli yhteensä 16 ja naisten sarjassa kahdeksan. Naisten ja miesten yksilösarjojen lisäksi Lahdessa kisattiin tänä vuonna perinteiseen tapaan myös naisten ja miesten viesteissä, sekä sekaviestissä.

Miesten A-finaalin ennakkosuosikit pitivät pintansa – Norjalainen maailmanmestari Erik Resell teki jälleen uuden mäkiennätyksen

Miesten vuoden 2022 Red Bull 400 -yksilösarjan A-finaalissa nähtiin viime vuoden tapaan ylivoimainen esitys, kun norjalainen lajin maailmanmestari ja pikaluistelija Erik Resell teki uuden mäkiennätyksen. Resell piti jo alkuerissä yksilösarjojen nopeinta vauhtia ja kellotti finaalissa uuden mäkiennätyksen 2:54.

Miesten A-finaalin kakkoseksi kiilasi myös alkuerissä toiseksi nopeinta vauhtia pitänyt Riku Ollikainen, vain sekunnin erolla ennen kolmanneksi ajalla 03:30 juossutta Joni Palinia. A-finaalin voittaneen Resellin ja toiseksi sijoittuneen Ollikaisen välinen ero oli 35 sekuntia.

Resellin viime vuonna Lahden suurmäessä tekemä mäkiennätys parani kolmella sekunnilla. ”Tavoitteeni oli parantaa aikaani viime vuoteen verrattuna, joten olen todella tyytyväinen suoritukseeni. Tein tätä kisaa varten paljon intervalliharjoituksia. Olen pystynyt treenaamaan kovaa koko kesän ja tiesin olevani hyvässä kunnossa. Myös lajiharjoitteluni tukee tähän kisaan osallistumista. Ensi vuonna tavoitteenani on tehdä jälleen uusi mäkiennätys”, maalissa hymyillyt Resell kertoi.

Resell ei juurikaan ehdi juhlimaan voittoaan, sillä norjalaisurheilijan pikaluistelukausi jatkuu miehen omien sanojen mukaan jo muutaman päivän kuluttua Kanadassa harjoitusleirin merkeissä.

Kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen oli mukana alkuerissä, mutta ei startannut A-finaaliin. Miesten B-finaalin voittoon juoksi portugalilainen João Sousa, joka nousi kakkoseksi vain sekunnin erolla ohi tanskalaisen Martin Pedersenin. B-finaalin kolmanneksi taisteli itsensä Juha-Matti Pajulahti.

Emmi Löfberg esitti jälleen huikean loppukirin – voitti naisten sarjan toista kertaa peräkkäin

Naisten sarjan A-finaalissa kovinta vauhtia piti yllä viime vuoden voittaja Emmi Löfberg ajalla 02:23. Naisten A-finaalissa nähtiin käytännössä viime vuoden uusinta, kun toista kertaa Red Bull 400 -juoksukilpailuun osallistunut Löfberg nousi upealla loppukirillä lähes 370 metriin asti kisaa johtaneen Heidi Mustosen ohi voittoon. Viime vuoden tapaan kaksikon välinen oli jälleen kerran vain yksi sekunti. Heti kärkikaksikon jälkeen kolmanneksi korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi norjalainen Oda A. Lundeby ajalla 02:28.

”Olo on hyvä ja helpottunut. Valmistautumisessani ei ollut merkittävää eroa viime vuoteen, sillä liikun ja urheilen muutenkin paljon. Isoin ero oli olosuhteissa: nyt oli paljon kylmempi, mikä tuntui hengityksessä. Red Bull 400 on hyvin järjestetty tapahtuma ja kaikilla juoksijoilla tuntuu olevan hyvä meininki. En ole vielä osallistunut joukkuekisaan, joten ensi vuonna se voisi olla itselleni hieno kokemus”, naisten finaalin voittanut Löfberg fiilisteli hymy huulillaan.

Myös naisten B-finaalissa nähtiin jännittävä loppukiritaistelu, kun Jenny Teräsahde nousi viimeisen 50 metrin aikana kilpailun voittoon ajalla 05:32. Toiseksi tuli Pinja Tervo ajalla 05:36 ja kolmanneksi taisteli itsensä Sonja Mete ajalla 05:41.

Team Estonia palasi voittajaksi miesten viestikilpailussa – naisten viestissä ja sekaviestissä nähtiin uudet voittajajoukkueet

Lahden suurmäessä kilpailtiin viime vuosien tapaan myös viestikilpailuissa kolmessa eri kategoriassa. Viesteissä (4x100m) juostaan naisten ja miesten yksilösarjojen finaalien tapaan aina Salpausselän suurmäen vauhtimäen huipulle asti.

Miesten viestikilpailun voittoa pääsi juhlimaan vuoden tauon jälkeen moninkertainen mestarijoukkue Team Estonia. Virolaisjuoksijoista koostuvan joukkueen ankkuri Sander Kaur esitti mahtavan loppukirin nousemalla selkeältä takamatkalta lähes koko kisan ajan kisaa johtaneen Team XXL713:n viimeisen viestinviejän ohi. Miesten viestikilpailun kolmanneksi paras joukkue oli Flindaflunssa.

Team Estonian voittajajoukkueessa juoksivat Lauri Tanner, Rauno Tiits, Carry Saluste ja Sander Kaur. ”Aivan mahtava fiilis – Red Bull 400 on paras tapahtuma ikinä. Yksi osa valmistautumistamme on porrasjuoksu, mutta erinomainen joukkuehenkemme siivitti meidät jälleen voittoon. Aiomme juhlia tätä pitkään”, Team Estonian nelihenkinen joukkue tiivisti voittotunnelmansa.

Naisten viestifinaalissa Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93 pääsi tuulettamaan voittoa

Naisten viestifinaalin voittajaksi kruunattiin ”kotikisassaan” kilpaillut Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93. Toiseksi tuli Luunaiset ja kolmanneksi kiilasi joukkue nimeltä Roope Pulkkinen.

Voittajajoukkue Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93:ssa juoksivat Emilia Immonen, Arla Aalto, Janita Kulonen ja Sara Hepolehto.

”Rohkeutta ja itsensä ylittämistä” - Perämeren Seikkailijat juhli sekaviestin voittoa

Sekaviestikilpailun voitti Perämeren Seikkailijat ajalla 02:45. Voittajajoukkuetta edustivat Marjo Hassi, Harri Mattinen, Riku Hassi ja Anni Mattinen.

”Tuntuu ihan mahtavalta. Tämä oli meille kolmas vuosi Lahdessa. Viime vuonna olimme sekaviestissä kolmansia, ja nyt saimme viimein voiton. Voitto oli tavoitteemme, mutta emme ihan suoraan sanottuna uskoneet tähän ennen tapahtumaa. Nyt on helppo hymyillä, kun on kultamitalit kaulassa. Red Bull 400 on hieno tapahtuma: täällä on ihan oma henkensä ja järjestelyt toimivat hienosti. Nyt erityisesti iltavalaistuksessa kisa oli todella upea kokemus. Elämämme rankimmat metrit, ehdottomasti”, Perämeren Seikkailijat -joukkue avasi fiiliksiään Red Bull 400 -juoksun jälkeen.

Red Bull 400 järjestettiin vuonna 2022 kahdeksatta kertaa Suomessa. Vuosina 2014-2016 huippusuosion saavuttanut juoksutapahtuma järjestettiin Kuopion Puijolla, ja Lahdessa kilpailtiin nyt viidentenä vuotena peräkkäin. Red Bull 400 näkyi suorana lähetyksenä ISTV:stä. Tallenne vuoden 2022 tapahtumasta tulee katsottavaksi ensi viikolla.