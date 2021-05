Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan tunnelissa sulkuja 1.6. ja 3.6. klo 9.00–15.00 ja 21.00–04.00

Jaa

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan tunneli suljetaan tunnelijärjestelmien asennuksen ja testauksen vuoksi. Sulun aikana kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan tunnelissa on ensimmäinen kaistasulku tiistaina (1.6.) klo 9.00–15.00 Kouvolan suuntaan olevassa tunneliputkessa ja toinen koko tunnelin sulku tiistain ja keskiviikon (1.–2.6.) välisenä yönä 21.00–04.00. Toinen sulkupäivä on torstaina (3.6.), jolloin ensimmäinen kaistasulku on klo 9.00–15.00 Tampereen suuntaan olevassa tunneliputkessa ja toinen koko tunnelin sulku torstain ja perjantain (3.–4.6.) välisenä yönä klo 21.00–04.00. Kaistasuluissa koko tunneliputki ei ole kiinni, vaan sen läpi pääsee ajamaan.

Tunneli suljetaan tunnelijärjestelmien asennuksen ja testauksen vuoksi. Näiden aikojen lisäksi tunneliputkissa voi olla kaistoja suljettuina myös klo 19–21, jos asennuksessa kestää aiottua kauemmin (Kouvolan suuntaan 1.6. ja Tampereen suuntaan 3.6.).

Sulun aikana kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.

