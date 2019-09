Lahden keskustaan uusi Prisma

Osuuskauppa Hämeenmaa on ostanut kauppakeskus Sykkeen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta. Kauppaan sisältyvät myös kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevat 426 pysäköintipaikkaa. Lahden keskusta saa uutta vetovoimaa, kun Sykkeen tiloissa toimiva S-market laajennetaan Prismaksi.

Lahtelaisen kauppakeskuksen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 14 000 neliömetriä. Tiloissa on kaksi Hämeenmaan toimipaikkaa: iso S-market sekä kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion.

– Haluamme lisätä Lahden keskustan elinvoimaa ja palvelutarjontaa. Tavoitteena on, että Sykkeen S-market laajennetaan Prismaksi, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Uuden Prisman koko olisi verrattavissa syksyllä 2017 valmistuneeseen Prisma Hollolaan.

– Samalla vastaamme asiakkaidemme toiveisiin ja tuomme keskusta-Prisman valikoimiin muun muassa lastenvaatteita ja leluja, Vormisto kertoo.

­– Uskomme, että kauppakeskuksen vetovoima kasvaa uuden Prisman myötä.

Nykyisessä S-market Sykkeessä on viitisenkymmentä vakituista työntekijää. Prisman valmistumisen myötä henkilöstön määrä kasvaa 20–30 työntekijällä.

Entistä parempi palveluvalikoima

Prisma-hankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin, koska kauppakeskuksen tiloissa toimii useita vuokralaisia.

– Käymme heidän kanssaan muutosneuvottelut kuluvan syksyn aikana, minkä jälkeen aikataulua voidaan tarkentaa, kertoo Vormisto.

Sykkeen liiketilojen vuokrausaste on 84 prosenttia. Tavoitteena on, että vuokralaiset voisivat jatkaa toimintaansa kauppakeskuksessa joko nykyisissä tai korvaavissa tiloissa.

S-market Syke pyritään pitämään auki myös muutostöiden aikana. Myymälä on profiloitunut viime vuosien aikana niin sanotuksi herkkumyymäläksi esimerkiksi leipomotuotteidensa ja erikoisherkkujensa ansiosta. S-market Sokos Lahden konsepti on ollut hyvin samantyyppinen, ja pian se on sitä vielä enemmän.

– Sokoksen S-marketia tullaan kehittämään entisestään. Uskomme, että se ja Sykkeen Prisma tukevat jatkossa hienosti toisiaan: Sokoksessa on herkullinen S-market ja Sykkeessä koko perheen monipuolinen hypermarket, Vormisto sanoo.

Energiankäyttöä tehostetaan

Kauppakeskus Sykkeen pysäköintihallissa on tilaa 426 autolle. Parkkihalliin on tarkoitus asentaa valot, jotka kertovat kunkin parkkiruudun osalta, onko ruutu vapaa vai varattu. Yksittäisen pysäköintipaikan yläpuolella oleva punainen tai vihreä ”liikennevalo” kertoo siis hallin paikkatilanteen.

Myös parkkihallin yläpuolella olevaa kauppakeskuskiinteistöä uudistetaan.

– Kiinteistö on pääasiassa hyvässä kunnossa, mutta vaatii uudistamista muun muassa kiinteistötekniikan osalta. Kiinteistön energiatehokkuutta on myös mahdollista tehostaa, Olli Vormisto täsmentää.