Lahden Seurahuone täyttää tänä vuonna 130 vuotta

Jaa

Lahden ydinkeskustassa sijaitsevan Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen avaamisesta on tänä vuonna kulunut 130 vuotta. Lahden Seurahuone on yksi Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti palvelleista hotelleista. Sen värikkääseen historiaan on mahtunut moninaisia vaiheita, kieltolain ajasta ja sotavuosia tähän päivään.

Lahden Seurahuoneen henkilöstöä menneiltä ajoilta.

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneessa juhlistetaan tänä vuonna sen 130 –vuotista taipaletta. Legendaarisella lahtelaishotellilla on pitkät perinteet. Toimilupansa Lahden Seurahuone sai Hämeenlinnan läänin kuvernööriltä lokakuussa vuonna 1892. Tuohon aikaan omistajaravintoloitsija sai luvan myydä ruokaa, teetä, kahvia, mallasjuomia sekä juomia, jotka sisälsivät alle 22% alkoholia. Sittemmin 1900 – luvun kieltolain aikaan nykyisen Lahden Seurahuoneen pihatossa, eli sisäpihalla myytiin erikoista oluen sukuista juomaa, jota kutsuttiin Rönöksi. Merkkipaalu Lahden Seurahuoneen kehityksessä oli, kun talvisodan jälkeen perustettu Lahden Teollisuusseura ry. osti Seurahuoneen kiinteistön klubihuoneistokseen. Teollisuusseuran jäsenyritysten panoksen myötä Seurahuone nousi Suomen ravintoloiden eturiviin. Pitkä Lahden Teollisuusseuran omistuksen aika päättyi, kun Osuuskauppa Hämeenmaa osti Lahden Seurahuoneen kiinteistön Teollisuusseuralta vuonna 2011. Hienot hetket eivät ole sattumaa Tänä päivänä – kuten jo yli vuosisadan ajan – Lahden Seurahuone tarjoaa vierailleen elämyksiä ja ensiluokkaista palvelua, sekä ylelliset puitteet esimerkiksi ainutlaatuisen Loft Housen myötä. Hotelli on maankuulu ja se on historiansa aikana kestinnyt arvovieraita kuninkaallisista ja presidenteistä kansainvälisiin tähtiin. Lisäksi Seurahuone on liittynyt lukuisten lahtelaisten juhlahetkiin jo sukupolvien ajan. Hotellilla on tänä päivänä neljä upeaa ravintolaa: Trattoria, Bar & Bistro, Hämesali sekä uusimpana tulokkaana kierrätyskalustein sisustettu ravintola Kuja Street Food. Monia hotellivieraaksi houkuttelee myös Lahden Seurahuoneen laadukkuudestaan tunnettu lähiruokaa suosiva aamiaisbuffet. Ravintola Hämesalilla on Suomen paistinkääntäjien kilpi, joka on osoitus pitkäaikaisesta laadukkaasta ravintolatoiminnasta. Juhlavuoden kunniaksi keittiön esihenkilöt tiimeineen ovat suunnitelleet juhlavuoden menun, joka sisältää klassikkoannoksia vuosikymmenten varrelta. Juhlamenua täydentää Kanavan Panimon raikas Lager-olut, Juhla Rönö, jota saa huhtikuusta alkaen myös useista Hämeenmaan marketeista. Juhlavuoden menu tulee saataville Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen myyntipalvelusta. Lahden Seurahuoneen historiaa Vuonna 1892 kuvernööri myönsi luvan lahtelaiselle ravintolaliikkeelle, jossa sai myydä alkoholijuomia. Nimeksi tuli Lahden seurahuoneen ravintola.

Vuonna 1893 oluenmyynti lopetettiin markkinapäivien ja niiden aattojen ajaksi hurjastelun hillitsemiseksi.

1930-luvun alussa funkkistyylinen hotelli Seurahuone valmistui Aleksanterinkadulle.

1940-luvun lopulla Seurahuone laajeni kuusikerroksiseksi. Sen maine kasvoi, ja siellä alettiin järjestää illallistanssiaisia teatterin ensi-iltoina sekä konsertti-iltoina.

Vuonna 2011 Osuuskauppa Hämeenmaa osti kiinteistön Lahden Teollisuusseuralta.

Vuonna 2015 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone valittiin Euroopan parhaaksi kaupunkihotelliksi World Luxury Hotel Award -gaalassa.

Vuonna 2021 hotelli laajeni, kun uudet Loft House –huoneet ja tilat sisäpuutarhoineen avattiin.

Vuonna 2022 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone täyttää 130 vuotta.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lahden Seurahuoneen henkilöstöä menneiltä ajoilta. Lataa Lataa Lahden Seurahuoneen aamiainen on maankuulu. Lataa Uusi ylellinen juhla -ja kokoustila avattiin helmikuussa 2022. Lataa Uudet upeat huoneet Loft Housen puolella tuovat uudenlaista luksusta hotellin tarjontaan. Lataa Loft Housen sisäpuutarha. Lataa