Lahden Toto76:stä yli 23 000 euroa Mikkeliin, Tampereelle ja kahdelle Helsinkiin

Lahden Jokimaalla lauantaina ravatun Suur-Hollolan Toto76:n suurimmat eli yli 23 000 euron voitot menivät nettipelaajille Mikkeliin, Tampereelle ja kahdelle pelaajalle Helsinkiin.

Täysosumilla voitti 11 733,20. Neljä täysosumavoittajista oli pelannut vain 7 oikein -voittoluokkaa, joten he voittivat 23 466,40 euroa.

Jokimaalla oli jaossa 70 000 euron ylimääräinen jackpot. Se jaetaan kesälauantaisin yhteensä seitsemän kertaa ja on seuraavan kerran tavoiteltavissa ensi lauantaina Kaustisen Toto76-pelissä.

Toto76, Lahti, lauantai 1.7.2017

Lähtö Hevonen Ohjastaja Poisjäännit

L6 Toto76-1 10 Still Loving You Markku Nieminen

L7 Toto76-2 5 Jonesy Tuomas Korvenoja 6

L8 Toto76-3 5 Midnight Hour Iikka Nurmonen

L9 Toto76-4 4 Dionne Sisu* (SE) Tomi Haapio 3

L10 Toto76-5 1 Boulder Lucky Peter Lindroos 2, 3

L11 Toto76-6 1 A.T. Veeti Juha Länsimäki

L12 Toto76-7 5 Juiceman Ville Tonttila 1, 8

7 oikein

10-5-5-4-1-1-5 11733,20 €

6 oikein

10-5-5-4-1-1-5 122,80 €