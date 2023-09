Lähellä tuotettu ruoka kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin koskaan – Lähiruokapäivänä 9.9. tiloilla odotetaan yleisöennätystä

Suomalaisten kiinnostus lähiruokaan on kasvanut koronakriisin ja Ukrainan sodan myötä. Ihmiset ovat heränneet aivan uudella tavalla miettimään Suomen omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja ruokatuotannon ketjua. Ruokaviraston tavoitteena on tehdä jo kahdeksatta kertaa järjestettävästä Lähiruokapäivästä kansallinen juhlapäivä, jolloin mahdollisimman moni suomalainen vierailisi tilalla.

”Ihmiset arvostavat kotimaista ruokatuotantoa ja maaseudun elinvoimaisuutta yhä enemmän. Suurin osa ihmisistä on kuitenkin vieraantunut alkutuotannosta. He eivät osaa kertoa vaikkapa lapsilleen, mistä ruoka oikein tulee pöytään. Kun kouluissa ja päiväkodeissa ruokakasvatuksen tilanne on melko heikko, tälle tiedolle on runsaasti kysyntää. Lähiruokapäivästä onkin tullut meille tärkeä viestintäkanava ja upea maaseudun positiivinen manifesti suurelle yleisölle. Samalla, kun tilalliset antavat tietoa, he nostavat maaseudulla tehtävän työn merkitystä”, Ruokaviraston ylijohtaja Matti Puolimatka sanoo.

Taloustutkimuksen Suomi syö -tutkimuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista ostaa lähiruokaa viikoittain. Kuluttajista 30 prosenttia ostaa lähiruokaa sen hinnasta riippumatta, eli suomalaiset ovat hyvin sitoutuneita lähiruokaan.

”Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ruoan ja muidenkin tuotteiden vastuullisuudesta. He haluavat tietää ruoan alkuperästä. Lähiruokapäivänä kuluttajat pääsevät tiloilla tutustumaan tuotteiden ja työtapojen lisäksi myös kestävän kehityksen mukaiseen ja entistä vastuullisempaan maatalouteen”, Lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen kertoo.

Anna Mäkinen kertoo, että Lähiruokapäivän markkinointia tehdään ja toteutetaan hyvässä yhteistyössä maatilojen, maaseudun toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tilallisisten innovatiivisuus ilahduttaa Ruokaviraston väkeä.

”Myynnin ja markkinoinnin osaamisessa monet tilat ovat varsinaisia kerronnallisia lahjakkuuksia ja edelläkävijöitä. Tilat tekevät persoonallista ja mieleenjäävää somemarkkinointia, jossa osataan jakaa niin tietoa kuin tunteitakin.”

Anna Mäkisen mukaan Lähiruokapäivä on monille tiloille taloudellisesti varsin kannattava. Ihmiset innostuvat ostamaan tuotteita ja nauttimaan herkkuja.

”Myös uusia asiakkuussuhteita syntyy, kun ihmiset kuulevat tuotteista ja hankkivat niitä myöhemminkin. Meillä on myös runsaasti esimerkkejä tiloista, jotka pistävät hynttyyt yhteen ja tekevät yhdessä suuremman tapahtuman. Vierailijoille Lähiruokapäivä on loppukesän kohokohta, koska silloin oma lähialue avautuu ihan uudella tavalla. Jokainen vierailija tulee kokemaan jotain uutta ja mielenkiintoista ja kohteita löytyy laidasta laitaan.”

Lähiruokapäivä järjestetään lauantaina 9.9.2023. Kaikki Lähiruokapäivän tapahtumajärjestäjiksi ilmoittautuneet tilat ja toimijat löydät tästä:

https://lahiruokapaiva.fi/tutustu-kohteisiin/