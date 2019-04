Lähes 15 000 haki Oulun yliopistoon, ICT:n ja tekniikan hakijamäärät kasvoivat

Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haki 3.4. päättyneessä yhteishaussa 14 869 hakijaa, joista 5498 eli 37 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon. Hakijoiden kokonaismäärä laski 3,3 prosenttia verrattuna viime vuoden ennätysmäärään.

Eniten hakijoita on lääketieteeseen, kauppatieteisiin, luokanopettajakoulutukseen, hammaslääketieteeseen, logopediaan ja biologiaan.

Hakijamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna tieto- ja viestintätekniikan (ICT) aloilla: tietojenkäsittelytieteessä 38 prosenttia, elektroniikassa ja tietoliikennetekniikassa 19 prosenttia sekä tietotekniikassa 16 prosenttia. Kaikilla ICT-aloilla myös ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka tavoitti hyvin hakijoita uutena hakukohteena: kandidaattiohjelmaan tuli 232 hakijaa, joista 55 oli ensisijaisia.

Maisteriohjelmista suosituimpia olivat terveystieteiden alan kolme maisteriohjelmaa (terveyshallintotiede, hoitotiede ja terveystieteiden opettaja), laskentatoimi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä tiedeviestintä.

Aloituspaikkoja on yhteensä 2201. Opiskelupaikan saa keskimäärin 14,8 prosenttia Oulun yliopistoon hakeneista. Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista noin 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Tammikuussa päättyneessä haussa Oulun yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin haki 1870 hakijaa sadasta maasta.

Hakijamääriin saattaa tulla vielä tarkistusvaiheessa pieniä muutoksia.

Valintojen etenemistä voi seurata Opintopolussa

Opiskelijavalinnan seuraava vaihe kandidaattiohjelmissa on valintakokeet, ellei hakija tule valituksi todistus- tai suoravalinnassa. Valintojen etenemistä voi seurata Oma Opintopolku -palvelussa. Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Valintakoeajoista ja niihin valmistautumisesta löytyy lisätietoa täältä. Maisterikoulutusten valinnat tehdään pääosin hakudokumenttien perusteella.

Kotimaisen opiskelijavalinnan tuloksia julkaistaan toukokuusta alkaen, ja kaikki tulokset myös monivaiheisista valinnoista ovat selvillä viimeistään 28.6.2019. Opiskelupaikka on otettava vastaan Opintopolussa 8.7.2019 klo 15.00 mennessä tai vähintään 10 vuorokautta varasijavalinnasta. Varasijoilta hakijoita hyväksytään aina 31.7.2019 asti.

Lisätietoa:

Suunnittelija Anne Talvio, puh. 0294 484048, Anne.Talvio@oulu.fi

Viestintäjohtaja Marja Jokinen, puh. 050 581 0264, Marja.Jokinen@oulu.fi