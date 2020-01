Lähes 1500 ammatillista opiskelijaa kilpailee Taitaja2020-semifinaaleissa 27.–31.1.

Ammattitaidon SM-kilpailu Taitajassa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat oman alansa suomenmestaruuksista. Tammikuussa ympäri Suomea käydään eri lajien semifinaalit, joista parhaat jatkavat toukokuussa Jyväskylässä järjestettävään finaalikilpailuun.

Taitajan semifinaalit käydään 27.–31.1.2020 välisenä aikana ja niihin osallistuu lähes 1500 kilpailijaa yli 30 paikkakunnalla. Ammatilliset oppilaitokset ympäri Suomen järjestävät semifinaalit yhteistyössä muiden koulutuksenjärjestäjien ja yritysten kanssa.

Semifinaaleissa karsitaan pääsääntöisesti kahdeksan kunkin alan osaavinta nuorta Taitaja-kilpailun Jyväskylässä 11.–14.5.2020 järjestettävään finaaliin. Taitaja2020-finaalissa kilpailee noin 500 opiskelijaa. Mukana on noin 50 kilpailulajia ja ammattinäytöstä rakentamisen, ravitsemuspalveluiden, auto- ja kuljetustekniikan, teollisuuden, palveluiden sekä informaatio- ja viestintäteknologian aloilta, sisältäen TaitajaPLUS-lajit, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kilpailevat alansa suomenmestaruuksista. Myös yläkoululaisten kädentaitokilpailun Taitaja9:n finaali järjestetään tapahtumassa.

Taitaja2020-tapahtumassa on myös lukuisia oheistapahtumia kuten opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten kohtaamispaikka Uratori, verkostoitumistilaisuuksia, asiantuntijaseminaareja sekä toiminnallisia teemapäiviä peruskoululaisille, päiväkoti- ja esikouluikäisille. Kaikille avoin ja maksuton Taitaja-tapahtuma on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuman suojelija on opetusministeri Li Andersson.

Taitaja2020-tapahtuman järjestämisestä vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyökumppaneineen. Gradia on yksi Suomen suurimpia ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjiä. Edellisen kerran Taitaja-kilpailu oli Jyväskylässä vuonna 2012, jolloin tapahtumassa vieraili 42 000 kävijää.

Taitaja-tapahtuman pitkäjänteisestä kehittämisestä vastaava taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka myös lähettää Suomen maajoukkueen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.

Tervetuloa seuraamaan semifinaaleja

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan semifinaaleissa. Mahdollisista haastatteluista voi sopia etukäteen lajin semifinaalikoordinaattorin kanssa.

Semifinaalien ajankohdat, järjestämispaikat ja semifinaalikoordinaattorin yhteystiedot: https://taitaja2020.fi/fi/uutiset/tiedot-taitaja2020-semifinaaleista/

Lisätietoja

