Lähes 6500 yrittäjää ehdolla kuntavaaleissa - yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi

Kuntavaaleissa riittää valittavaksi yrittäjiä, joista äänestää: lähes 6500 yrittäjää on ehdolla eri puolueiden listoilta, melkein 500 enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Kokoomuksella on eniten yrittäjäehdokkaita. Yrittäjäehdokkaiden suhteellinen osuus on suurin Liike Nyt:n listoilla.

Yrittäjäehdokkaiden määrä, osuus yrittäjäehdokkaista puolueittain ja yrittäjien osuus puolueiden ehdokkaista kuntavaaleissa 2021. Kuva: Suomen Yrittäjät. Kuva tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

- Hienoa, että yrittäjäehdokkaiden määrä kasvoi selkeästi ja heitä on ehdolla paljon. Yrittäjät on merkittävä ehdokasryhmä lähes jokaisessa puolueessa. Se lupaa hyvää kunnille, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo. - Yrittäjää kannattaa äänestää, koska yrittäjä tietää, mistä kunnan elinvoima syntyy ja kuinka kunta voi vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten mahdollisuuksiin menestyä. Tämänhetkisen tiedon mukaan yrittäjäehdokkaita on eri puolueiden listoilla yhteensä 6484. Edellisissä kuntavaaleissa yrittäjäehdokkaita oli lähes 6000, eli kasvua on yhdeksän prosenttia. Yrittäjiä on 18,2 prosenttia kaikista ehdokkaista, mikä on hieman enemmän kuin edellisvaaleissa (17,7 %). Valituksi tuli neljä vuotta sitten yli 2000 yrittäjää eli noin 23 prosenttia kaikista valtuutetuista. Kokoomuksella eniten yrittäjäehdokkaita Kokoomuksella on eniten yrittäjäehdokkaita, toiseksi eniten keskustalla ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla. Vielä viime vaaleissa keskustalla oli eniten yrittäjäehdokkaita. Eniten yrittäjäehdokkaiden määrä viime kuntavaaleihin verrattuna nousi perussuomalaisilla, joilla on 401 yrittäjäehdokasta enemmän kuin neljä vuotta sitten. Yrittäjäehdokkaiden määrä: - Kokoomus 1797 ehdokasta (viime vaaleissa 1726)

-- Keskusta 1670 (viime vaaleissa 1982)

- Perussuomalaiset 1106 (viime vaaleissa 705)

- Vihreät 385 (viime vaaleissa 295)

- Sdp 364 (viime vaaleissa 424)

- Kristillisdemokraatit 241 (viime vaaleissa 256)

- Rkp 234 (viime vaaleissa 180)

- Liike Nyt 174 (ei mukana viime vaaleissa)

- Vasemmistoliitto 174 (viime vaaleissa 157)

- Muut yhteensä 339 (viime vaaleissa 222) Yrittäjäehdokkaiden jakautuminen eri puolueisiin (pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun): - Kokoomus 28 % (viime vaaleissa 29 %)

- Keskusta 26 % (viime vaaleissa 33 %)

- Perussuomalaiset 17 % (viime vaaleissa 12 %)

- Vihreät 6 % (viime vaaleissa 5 %)

- Sdp 6 % (viime vaaleissa 7 %)

- Kristillisdemokraatit 4 % (viime vaaleissa 4 %)

- Rkp 4 % (viime vaaleissa 3 %)

- Liike Nyt 3 % (ei ollut vielä mukana kuntavaaleissa 2017)

- Vasemmistoliitto 3 % (viime vaaleissa 3 %)

- Muut yhteensä 5 % (viime vaaleissa 4 %) Liike Nyt:n listalla suhteessa eniten yrittäjiä Kun katsotaan yrittäjäehdokkaiden osuutta kunkin eduskuntapuolueen ehdokkaista, selkeä ykkönen on Liike Nyt. Puolue ei ollut vielä vuoden 2017 vaaleissa mukana. Vihreät kasvatti eniten yrittäjäehdokkaiden osuutta omalla listallaan. Yrittäjien osuus eduskuntapuolueiden ehdokkaista (pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun): - Liike Nyt 37 % (ei ollut vielä mukana kuntavaaleissa 2017)

- Kokoomus 30 % (viime vaaleissa 29 %)

- Keskusta 24 % (viime vaaleissa 27 %)

- Perussuomalaiset 19 % (viime vaaleissa 18 %)

- Vihreät 14 % (viime vaaleissa 5 %)

- Sdp 6 % (viime vaaleissa 7 %)

- Kristillisdemokraatit 12 % (viime vaaleissa 13 %)

- Rkp 17 % (viime vaaleissa 14 %)

- Vasemmistoliitto 6 % (viime vaaleissa 5 %) - Muut yhteensä 24 % (viime vaaleissa 16 %) Ennakkoäänestys alkaa 26.5., ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.

