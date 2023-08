Lähes kaikkien Laureassa opiskelevien kenialaisten jatko turvattu

Laurea-ammattikorkeakoulun hallituksen 4.5.2023 tekemän päätöksen mukaisesti Laurea päättää kahden kenialaisen opiskelijan opinto-oikeuden suorittamatta jääneiden tilauskoulutuksen maksujen vuoksi. Opiskelijoista vain toinen on ollut aktiivinen. Toinen on koulutuksen tilaajan mukaan eronnut koulutuksesta ja palannut Keniaan. Muiden yli 90 opiskelijan opinnot voivat jatkua Suomessa joko Laureassa tai toisessa oppilaitoksessa. Opintojen jatkumisen tueksi on rakennettu maksujärjestely ja muuhun koulutukseen haluavia opiskelijoita on tuettu toisen asteen koulutuspaikan löytämisessä.

– Olen hyvin pahoillani siitä, että koulutusmaksuihin liittyvät epäselvyydet ovat aiheuttaneet opiskelijoille ja heidän läheisilleen kohtuuttomia ongelmia ja huolta. On todella valitettavaa, ettei aivan jokaisen opiskelijan opintoja pystytty jatkamaan. Olemme tehneet kaikkemme toisen koulutuspaikan löytämiseksi opiskelijoille, jotka ovat sitä halunneet. Olemme järjestäneet myös joustoa maksuaikatauluihin, mutta laki estää meitä esimerkiksi antamasta maksuja anteeksi, Laurean kehitysjohtaja Teemu Ylikoski sanoo.

Laureassa Suomessa tutkinto-opintoja on keväällä suorittanut 95 kenialaisopiskelijaa. Opiskelijoista 60 haluaa ja voi jatkaa opintojaan Laureassa maksujärjestelyn turvin, ja he ovat arvioineet pystyvänsä jatkamaan. Opiskelijoista 31 on siirtymässä oppisopimuskoulutukseen toisen asteen oppilaitoksiin Omniaan, Edukoon ja Keudaan. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ilmaista, ja työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa opintojen ajalta. Toisen asteen oppisopimuskoulutus ei ole tilauskoulutusta, eikä tilauskoulutuksen lainsäädäntö koske sitä.

Laureassa aloitti vuonna 2022 viisi opiskelijaryhmää kenialaisen Uasin Gishun maakunnan tilaamassa tilauskoulutuksessa. Opiskelijat ovat opiskelleet Laurean Espoon, Lohjan, Porvoon ja Vantaan kampuksilla sekä etäopetuksessa Keniassa. Kevättalvella 2023 ilmenneet maksuongelmat ovat haitanneet opiskelujen jatkumista, ja tilannetta ja ongelmien syitä on selvitetty siitä asti. Laurean käsitys on, että maksujen alkuperä on koko hankkeen ajan poikennut sovitusta. Sopimus tehtiin Uasin Gishun maakunnan kanssa ja koulutus sekä opiskelijoiden asuminen oli tarkoitus järjestää maakunnan kokonaan rahoittamana. Myöhemmin on selvinnyt, että koulutuksen maksajana ovat kuitenkin alusta asti olleet opiskelijat ja heidän perheensä.



Syksyllä Suomeen saapuu lisäksi 24 kenialaisen sairaanhoitajaopiskelijan ryhmä, joka on opiskellut etäopetuksessa Keniassa. Ryhmä on osa samaa sopimusta ja aloittanut opintonsa yhtä aikaa Suomessa jo olevien ryhmien kanssa. Laurea on varmistanut, että opiskelijat ovat tietoisia aiempien ryhmien maksuvaikeuksista ja informoinut opiskelijoita erityisen kattavasti myös elinkustannusten tasosta Suomessa.

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on perittävä tilauskoulutuksen tilaajalta vähintään koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Suomen lainsäädäntö kohtelee EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisia opiskelijoita eri tavalla kuin niiden sisältä tulevia opiskelijoita. Tilauskoulutuksesta on perittävä täysimääräinen maksu ja maksajana tulee olla yritys, yhdistys tai julkisyhteisö. Korkeakoulu ei saa periä tilauskoulutuksen maksua suoraan opiskelijalta.

– Haluamme varmistaa, ettei vastaavia epäselvyyksiä ilmene enää tilauskoulutuksissa ja tämän vuoksi olemme tehneet parannuksia tilauskoulutusprosessiimme. Sopimus tehdään jatkossa suoraan Laurean ja tilaajan välillä, ja tilaajalla on velvollisuus käyttää Laurean kanssa sovittua sopimusmallia tilaajan ja opiskelijan väliseksi sopimukseksi. Olemme lopettaneet neuvottelut uusista tilauskoulutuksista Kenian muiden maakuntien kanssa. Kenian tilauskoulutuksesta teetetään myös ulkopuolinen selvitys, Ylikoski summaa.

Tilauskoulutus tulee jatkumaan Laureassa vastoinkäymisistä huolimatta. Se on keskeinen osa korkeakoulun yhteiskunnallista tehtävää ja osa Laurean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittua tahtotilaa.